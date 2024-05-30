İzmirli iş insanı sosyeteyi karıştırdı! Dostluk bitti, birbirlerini takipten çıktılar

Sosyetik arkadaşların arasına ünlü iş insanı girdi. Cemiyet hayatının tanınan iki ismi birbirlerini takipten çıktı.

İzmirli iş insanı sosyeteyi karıştırdı! Dostluk bitti, birbirlerini takipten çıktılar

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı Şen ile Ebru Ceylan'ın arası açıldı.

Sosyete kulislerinde iki yakın arkadaşın, kavgalı olduğu konuşuluyor.

İki aydır küs olan iki ismin neden küstüğü merak konusu olurken, her iki eski dost bu konu hakkında, ser verip sır vermiyor. Yakın dostları Eda Kosif, İpek Varol ve Doğal Mesudiyeli barışmaları için büyük çaba sarf ediyor.

İzmirli iş insanı sosyeteyi karıştırdı! Dostluk bitti, birbirlerini takipten çıktılar - Resim : 1

Snob Magazin'in haberine göre, ikili, sosyal medyada takipten çıkarken, yan yana olan kareleri ise kaldırdı. Aslı Şen ile Ebru Ceylan'ın arasının İzmirli bir iş insanı yüzünden bozulduğu da söyleniyor.

İzmirli iş insanı sosyeteyi karıştırdı! Dostluk bitti, birbirlerini takipten çıktılar - Resim : 2

Etiketler
Cemiyet Sosyete
Gözlerden uzak aşk yaşıyorlardı: Burak Sergen evleniyor Burak Sergen evleniyor
Karar duyuruldu. NOW TV'den Kızıl Goncalar'ın yerine yeni dizi! Başroller açıklandı Karar duyuruldu. NOW TV'den Kızıl Goncalar'ın yerine yeni dizi! Başroller açıklandı
Erimeyen salatalık turşusunun sırrı! Meşhur turşucuların gizliği püf noktaları Erimeyen salatalık turşusunun sırrı! Meşhur turşucuların gizliği püf noktaları
Hande Ataizi'nin reklam için istediği ücret dudak uçuklattı Hande Ataizi'nin reklam için istediği ücret dudak uçuklattı
Doğu Demirkol, ilişkisinin nasıl başladığını ilk kez anlattı: "Bilmeden manifestlemişim..." Doğu Demirkol, ilişkisinin nasıl başladığını ilk kez anlattı
Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı: "Hayatımın en zor gecesiydi" Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu
Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Ahmet Ercan o fay hattını işaret etti: 6 ve 7.5'lik deprem uyarısı Ahmet Ercan o fay hattını işaret etti: 7.5'lik deprem uyarısı
İBB duyurdu: İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi İstanbul'un altında gizemli keşif