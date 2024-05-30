İzmirli iş insanı sosyeteyi karıştırdı! Dostluk bitti, birbirlerini takipten çıktılar

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı Şen ile Ebru Ceylan'ın arası açıldı.

Sosyete kulislerinde iki yakın arkadaşın, kavgalı olduğu konuşuluyor.

İki aydır küs olan iki ismin neden küstüğü merak konusu olurken, her iki eski dost bu konu hakkında, ser verip sır vermiyor. Yakın dostları Eda Kosif, İpek Varol ve Doğal Mesudiyeli barışmaları için büyük çaba sarf ediyor.

Snob Magazin'in haberine göre, ikili, sosyal medyada takipten çıkarken, yan yana olan kareleri ise kaldırdı. Aslı Şen ile Ebru Ceylan'ın arasının İzmirli bir iş insanı yüzünden bozulduğu da söyleniyor.