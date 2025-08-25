Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş
Türkiye’nin konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti ayrılık iddialarıyla gündemde. Birçok kez ayrılıp barışan sosyete çift, bu sefer ipleri koparttı. Erçel’in sosyal medyadan fotoğrafları silmesi ve ardından Hakan Sabancı’yı takipten çıkması ayrılık iddialarını güçlendirirken ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü. Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, bilinmeyen detayı açıkladı. Hande Erçel’e anne vetosu. Meğer tek sözüyle silmiş.
ECE ERKEN BİLİNMEYEN AYRILIĞIN DETAYLARINI AKTARDI
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığı magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Çiftin sosyal medyada tüm fotoğraflarını silmesi "ayrılık kesinleşti" yorumlarını beraberinde getirirken, perde arkasına dair en dikkat çekici iddia Gel Konuşalım programında Ece Erken'den geldi.
AĞUSTOS AYININ BAŞINDAN BERİ AYRILAR
Sabancı ve Erçel çiftinin Ağustos ayının başından beri ayrı olduklarını ve bunu sakladıklarını belirten Erken, "Ağustosun başından beri araları kötü. Hande, kız kardeşi ve yeğeniyle tatile çıktığında zaten ayrılmışlardı, sadece açıklamak için beklediler" dedi.
Ünlü sunucu, ayrılığın temel nedeninin evlilik konusundaki fikir ayrılığı olduğunu öne sürdü: "Hande artık evliliği konuşmak istiyor. Hakan da yakın evliliğe aslında ama belki de bu yüzden Arzu Sabancı artık istemiyor" dedi. Ece Erken'in sözleri, "Arzu Sabancı Hande Erçel'i aileye istemiyor mu?" sorusunu akıllara getirdi
ARZU SABANCI’DAN HANDE ERÇEL’E VETO
Ece Erken'in sözleri, magazin kulislerinde uzun süredir konuşulan aile baskısı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Arzu Sabancı'nın oğluna bu ilişkiyi gözden geçirmesi yönünde telkinde bulunduğu iddiası, Erken'in sözleriyle birlikte daha da dikkat çekti.
Magazin kulislerinde uzun süredir, Arzu Sabancı'nın oğluna bu ilişkiyi gözden geçirmesi için baskı yaptığı konuşuluyordu. Baba Ömer Sabancı'nın ise özellikle medyada çıkacak olası haberler konusunda Hakan Sabancı'yı uyardığı iddia edilmişti.