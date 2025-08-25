Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş

AĞUSTOS AYININ BAŞINDAN BERİ AYRILAR

Sabancı ve Erçel çiftinin Ağustos ayının başından beri ayrı olduklarını ve bunu sakladıklarını belirten Erken, "Ağustosun başından beri araları kötü. Hande, kız kardeşi ve yeğeniyle tatile çıktığında zaten ayrılmışlardı, sadece açıklamak için beklediler" dedi.