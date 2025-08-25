Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş!
Prenses dizisinde rol alan ve performansıyla herkesin beğenisini kazanan yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, hayalini sonunda gerçekleştirdi. Ertuğrul, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'nda Koruncuk Vakfı yararına Boğaz'da kulaç attı.
Esma Karayel
Yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'nda Koruncuk Vakfı yararına Boğaz'da kulaç attı. O anlarıyla ilgili duygularını paylaşan Ertuğrul; "Boğaz'da yüzmek hayalimdi, bugüne kısmetmiş" ifadelerini kullandı
HAYALİNİ SONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİ
Çağlar Ertuğrul, Kıtalararası Yüzme Yarışları'nda Koruncuk Vakfı yararı için İstanbul Boğazı'nda yüzdü.
İLK DUYGULARINI PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Çağlar Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:
"Boğaz'da yüzmek hayalimdi, bugüne kısmetmiş... Bu başarılı organizasyonda emeği geçenlere tebrikler, ayrıca Koruncuk adına açılan bağış kampanyalarına destek olan herkese teşekkürler"