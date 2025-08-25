Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş!

Prenses dizisinde rol alan ve performansıyla herkesin beğenisini kazanan yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, hayalini sonunda gerçekleştirdi. Ertuğrul, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'nda Koruncuk Vakfı yararına Boğaz'da kulaç attı.

Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! - Resim: 1

Yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'nda Koruncuk Vakfı yararına Boğaz'da kulaç attı. O anlarıyla ilgili duygularını paylaşan Ertuğrul; "Boğaz'da yüzmek hayalimdi, bugüne kısmetmiş" ifadelerini kullandı

Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! - Resim: 2

HAYALİNİ SONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİ

Çağlar Ertuğrul, Kıtalararası Yüzme Yarışları'nda Koruncuk Vakfı yararı için İstanbul Boğazı'nda yüzdü.

Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! - Resim: 3

İLK DUYGULARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Çağlar Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! - Resim: 4

"Boğaz'da yüzmek hayalimdi, bugüne kısmetmiş... Bu başarılı organizasyonda emeği geçenlere tebrikler, ayrıca Koruncuk adına açılan bağış kampanyalarına destek olan herkese teşekkürler"

