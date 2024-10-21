WhatsApp Grubunda Ailesine Veda Edip, 'Mezarımı Yaptırmayın' Demişti... 22 Yaşındaki Gençten Acı Haber Geldi!
Antalya'da 22 Eylül'de 22 yaşındaki Halil İbrahim Öksüz, WhatsApp'ta kurduğu grupta ailesiyle vedalaşıp, bir peçeteye ‘Mezarımı yaptırmayın' notunu yazmıştı. 22 Eylül'den bu yana haber alınamayan genç, ormanlık alanda ölü bulundu.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Öksüz (22), 22 Eylül Pazar günü WhatsApp üzerinden kurduğu grupta yakınlarına veda edip, bir peçetenin üzerine doğum tarihini, ölüm tarihi olarak kaybolduğu günü ve “Vasiyetimdir, mezar taşımı yaptırmayın” notunu yazarak ortadan kaybolmuştu.
Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunan ailesi, o günden beri Halil İbrahim Öksüz'den gelecek haberi bekliyordu. Öksüz'ün cansız bedeni, bugün saat 15.00 sıralarında ilçe yakınlarındaki Sarnıçtepesi girişinde çam ağacına asılı halde bulundu. Cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.
Ekiplerin ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Öksüz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: İHA