Ağızda Dağılan Kurabiye Yapmanın Yolu! Şeflerin Gizli Tarifi

Bu lezzetli kurabiyeleri hazırlamak oldukça pratik bir süreç olup, yalnızca birkaç dakikanızı alacaktır. Tarifin uygulanması kolay olduğu kadar, elde edeceğiniz sonuç da hem görsel hem de tat açısından beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Misafirlerinize sunabileceğiniz bu enfes kurabiyeler, sofralarınıza şıklık katarken aynı zamanda damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakacaktır.

3 MALZEMELİ PRATİK KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 yumurta akı

1 su bardağı şeker

300 gram Hindistan cevizi

1 paket vanilya (tercihe göre)

Bitter çikolata (tercihe göre)

3 MALZEMELİ PRATİK KURABİYE NASIL YAPILIR?