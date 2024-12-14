Ağızda Dağılan Kurabiye Yapmanın Yolu! Şeflerin Gizli Tarifi
Bu enfes kurabiyeleri hazırlamak sadece birkaç dakikanızı alacak ve sonuç sizi fazlasıyla da memnun edecek.
Bu lezzetli kurabiyeleri hazırlamak oldukça pratik bir süreç olup, yalnızca birkaç dakikanızı alacaktır. Tarifin uygulanması kolay olduğu kadar, elde edeceğiniz sonuç da hem görsel hem de tat açısından beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Misafirlerinize sunabileceğiniz bu enfes kurabiyeler, sofralarınıza şıklık katarken aynı zamanda damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakacaktır.
3 MALZEMELİ PRATİK KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
3 yumurta akı
1 su bardağı şeker
300 gram Hindistan cevizi
1 paket vanilya (tercihe göre)
Bitter çikolata (tercihe göre)
3 MALZEMELİ PRATİK KURABİYE NASIL YAPILIR?
Yumurtaların beyazlarını köpürene kadar çırpın.
Ardından içerisine şeker ve vanilya ilave edin. Koyu ve akışkan bir kıvam alana kadar çırpa işlemini sürdürün.
Son olarak içine Hindistan cevizini ekleyin.
Hazırladığınız hamur spatulaya fazla yapışmayan bir kıvam aldığında hazır olmuş demektir.
Kurabiye hamurunu 10 dakika buzdolabında bekledin. Bu sırada fırını 160 dereceye ısıtın.
Hamuru dolaptan çıkarın ve şekillendirin. Bu aşamada dondurma ya da yemek kaşığı veya ufak bir kase kullanabilirsiniz
Kurabiyeleri yaklaşık olarak 20 dakika kadar pişirin.
Kurabiyeler piştikten ve soğuduktan sonra tabanlarını eritilmiş çikolataya batırın ve süsleyin.
Şimdiden afiyet olsun!