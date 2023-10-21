Kıvanç ve Beril Talu için dikkat çeken iddia: Ses kaydı ortaya çıktı!

Çiftin kurdukları sistemle ortaokul arkadaşlarını, yakınlarını ve insanları reklam işi vaadiyle kandırdığından, her insandan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığından söz ediliyor. Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı iddia ediliyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları ve Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında.