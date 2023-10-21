Fenomen Talu çiftinin kaçış öncesi son partisi: Dilan Polat paniğiyle hedeflerine ulaşamamışlar!

İddiaya göre; Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat de gecedeydi. Hatta para kaptıranlar listesindelerdi. Dağıstanlı, bu iddiayı Doğulu’ya iletti, şu cevabı aldı:

“Ne ben, ne de eşim orada değildik. Ama Kıvanç’la tanışıklığımız var.” Meğer partide Kenan Doğulu’nun bir vokalisti şarkı söylemiş… İddia buradan yürümüş. Para kaptırmak da söz konusu değilmiş.