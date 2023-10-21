Fenomen Talu çiftinin kaçış öncesi son partisi: Dilan Polat paniğiyle hedeflerine ulaşamamışlar!
Kıvanç ve Beril Talu çifti ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, son olarak hedeflerinin 500 bin lira olduğu ancak Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin başına gelenler yüzünden paniğe kapılarak hedeflerine ulaşamadıkları ifade edildi.
Fenomen Kıvanç Talu ile reklamcı eşi Beril Talu, topladıkları 100 milyonla Portekiz’e kaçmadan önce Beylerbeyi’ndeki lüks evlerinde bir parti verdi. 10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre çiftin, Beylerbeyi’ndeki lüks evinde verdiği son partiye katılan, adının deşifre olmasını istemeyen ünlü ve sosyetik iş insanı şöyle söyledi:
“Karı-koca 4-5 ay bizimle dostluk kurmak için peşimizden koştu. Araya ünlü bir yönetmeni bile soktular. Eşimi ‘Bu çiftte bir tuhaflık var’ diye uyardım. Öyle sempatikler ki, eşim bana değil, onlara inandı. Bir miktar paramız gitti. Ben bu işin 100 milyonla bittiğini sanmıyorum. En az 250 milyonla kaçtılar. Taktikleri şuydu: “300 bin lira verirseniz, reklam çekim işine ortak olacaksınız. Size 600 bin lira olarak döner.”
İddiaya göre; Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat de gecedeydi. Hatta para kaptıranlar listesindelerdi. Dağıstanlı, bu iddiayı Doğulu’ya iletti, şu cevabı aldı:
“Ne ben, ne de eşim orada değildik. Ama Kıvanç’la tanışıklığımız var.” Meğer partide Kenan Doğulu’nun bir vokalisti şarkı söylemiş… İddia buradan yürümüş. Para kaptırmak da söz konusu değilmiş.
Kıvanç-Beril Talu, davetleri gösterişli olsun birkaç ünlü menajeri arayıp “Hangi sanatçınız davetimize katılır” diye sormuş. Örneğin Kıvanç Talu daha önceden tanıştığı Edis’e ısrarla ulaşmaya çalışmış, cevap alamamış.
Partiye katılan bir sosyal medya ünlüsü de “Sakın adım geçmesin” diye başladığı konuşmasında şöyle bir detay verdi: “Kıvanç o gece hep ‘Sürpriz planlarım var’ dedi. Para kazanmanın çok kolay olduğundan söz etti. Sonra birden “Bu Beril’le son partimiz” dedi, eşi de gerildi.” Ruh hali çok tuhaftı. Karı-kocanın arası son zamanlarda iyi değildi. “Boşanıyorlar mı acaba” dedik, kaçış aklımıza gelmedi.
Bir iddiaya göre; toplamayı hedefledikleri rakam 100 milyon değil, 500 milyon liraydı. Ancak Dilan-Engin Polat’ın başına gelenler çifti korkuttu. Birkaç arkadaşları da paralarını ısrarla isteyince paniğe kapıldılar. Portekiz’e kaçış planını Beril Talu’nun yaptığı söyleniyor. Hatta çift orada lüks bir ev almış bile.
Evde dikkat çeken o detay
Davete katılan bir oyuncu menajeri de şu detayı aktardı: “Eve daha önce de gittim. Son derece şık bir daire, değerli eşyaları vardı. Ama partide o eşyalar yoktu. Ev boşalmış gibiydi. Belki de hepsini önden kaçtıkları yere gönderdiler. Dikkatimi çeken diğer bir nokta da gergin olmalarıydı.”