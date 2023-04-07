7 ilde operasyon: 14 ton 445 litre alkollü sıvı ele geçirildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç şebekesi tarafından, “Medikal” unvanlı firmalar ile temizlik malzemesi satan firmalar üzerinden dezenfektan adı altında kendi alkollü içkilerini üretmek isteyen üçüncü kişilere etil alkol satışı yapıldığını belirledi.

Şebeke üyelerinin herhangi bir denetime takılmamak için etil alkol bidonlarını “dezenfektan“ etiketleriyle kamufle ederek, alkollü içki yapımında kullanılabilecek etil alkol hammaddesini ülkedeki birçok şehre kargo ile gönderdikleri bilgisine ulaşan polis, yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu suç ağı üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Bu kişileri yaklaşık 6 ay boyunca takip eden emniyet ekipleri, şebeke lideri, şebeke yöneticileri, suç ağının diğer fertleri ve suça karışan şahıslar olmak üzere toplam 33 zanlının kimliklerini tek tek tespit etti. Ardından bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basan Kaçakçılık Polisi, İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Muğla, Antalya ve Kayseri illerinde 34 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonlarda şebekenin elebaşı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu adreslerde yapılan aramalarda ise pet şişelere, damacanalara, plastik bidon ve kolilere konmuş, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lirayı bulan 14 ton 445 litre alkollü içki sıvısı, 927 içki kiti ve sevkiyatta kullanılan bir taşıt ele geçirildi.

İstanbul merkezli 7 ilde yapılan baskında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine getirilirken, firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şebeke üyeleri hakkında yürütülen adli tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA