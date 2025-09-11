Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali
Asgari ücret artışı her yıl olduğu gibi bu yılda milyonlarca çalışanın gündeminde. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, maaşlara yapılacak olan zam oranı merak konusu oldu. Bu doğrultuda dev banka Morgan Stanley, asgari ücret zammı ile ilgili kritik bir tahminde bulundu. Açıklanan rakam vatandaşları hayal kırıklığına uğratacak. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı yüzde 20, 25, 30 zamlanırsa yeni asgari ücret ne kadar olur? İşte son dakika asgari ücret zam haberinin detayları…
Kaynak: Sözcü
Emekli ve memur maaşlarına enflasyon farkı oranında zam yapılmasının ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlarca çalışan asgari ücrete gelecek olan zammı merakla oluştururken Ocak ayında yapılan zammı doğru tahmin eden Morgan Stanley, yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam beklendiğini açıkladı. Peki 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde 20, 30, 35 zam yapılırsa yeni net asgari ücret ne kadar olur?
Yüksek enflasyonla birlikte maaşların çalışanları hızla erimeye devam ediyor. Vatandaşlar, asgari ücrette ara zam bekliyordu ancak beklenen zam gerçekleşmedi. Gözler ise 2026 asgari ücretine çevrildi.
DEV BANKA ASGARİ ÜCRET ZAMMINI AÇIKLADI
Türkiye’yi ziyaretinde kamu ve özel sektörle görüşme gerçekleştiren ABD merkezli banka Morgan Stanley, yeni yılda asgari ücrete, enflasyon hedefleriyle uyumlu olarak, yüzde 20-25 bandında bir zam beklendiğini paylaştı. Dev banka geçtiğimiz yıl Ocak ayında yapılan zammı da bilmişti.
GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI ZAMMINI BİLMİŞTİ
Bankanın tahminleri doğru çıkarsa, yüzde 20 zam senaryosunda asgari ücret 26 bin 524 lira olacak. Yüzde 25’lik artış gelmesi halinde net asgari ücret 22 bin 104 liradan, 27 bin 630 liraya yükselecek. Morgan Stanley, geçen yıl aralık ayında paylaştığı raporda asgari ücrete yüzde 30-35 aralığında zam yapılacağını tahmin etmiş ve öngörüsü doğru çıkmıştı.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?
Asgari ücret, genellikle Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Bu komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla toplanır ve işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşur. Komisyon, ekonomik koşulları, enflasyon oranlarını ve yaşam maliyetini göz önünde bulundurarak bir sonraki yılın asgari ücretini belirler. Alınan karar oy çokluğuyla kesinleşir.
2025 ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Buna göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Brüt Aylık Ücret: 26.005,50 TL
Net Aylık Ücret: 22.104,67 TL
Olarak açıklanmıştı.