Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali

Emekli ve memur maaşlarına enflasyon farkı oranında zam yapılmasının ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlarca çalışan asgari ücrete gelecek olan zammı merakla oluştururken Ocak ayında yapılan zammı doğru tahmin eden Morgan Stanley, yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam beklendiğini açıkladı. Peki 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde 20, 30, 35 zam yapılırsa yeni net asgari ücret ne kadar olur?