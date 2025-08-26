Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları…
Bir dönemin popüler ismi Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la dolu dizgin aşklarını sürdürmeye devam ediyor. İkilinin paylaşımları sık sık gündeme gelirken gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şovmen nikah masasına oturuyor. Nikah tarihi ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil açıkladı. İşte imzalanan evlilik sözleşmesinin detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dolu dizgin aşk yaşadığı Gülseren Ceylan’la evlenme kararı aldı.
İŞTE NİKAH TARİHİ
Mehmet Ali Erbil'in 6. damat olarak oturacağı nikahın detayları da ortaya çıktı. Erbil ile Ceylan 28 Ağustos Perşembe günü evde sade bir nikah töreniyle dünyaevine girecek.
EVLİLİK SÖZLEŞMESİNE ONAY ÇIKTI
Erbil'in nikah öncesinde evlilik sözleşmesi yapmayı düşündüğü ve Ceylan'ın da bunu kabul ettiği iddia edilmişti.
Erbil yaptığı açıklamada, "Evlilik sözleşmesi yapmayacağız. Çocuklarım bu evliliğe onay verdi. Hepsi nikahta olacak" ifadelerini kullandı.