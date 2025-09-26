Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: Emeklilik İçin Satın Almanız Gerekli

"Şimdi diyelim ki şöyle bir şey dediler, 'biz 2 bin öncesi, 2 bin sonrası, 2008 sonrası fark etmez. Herkes için 7200 günü getirdik' 7200 gününü emekli edeceğiz. Kişinin de diyelim ki ödenmiş 4500 günü var. 1 Mayıs 2021'den önce de sildirdiği bir 3.000 günü var, 2000 günü var, 4.000 günü var. Onu da parasını vererek satın alması gerekecek. Bunun parasını verecek. Diyelim ki ben 7200 günlü emekli olacağım. Benim 500 güne ihtiyacım var. Ama ben 1 Mayıs 2021'den önce de 2000 gün sildirdim. Ama benim 500 güne ihtiyacım var, 200 güne ihtiyacım var. Ben o 200 günü ya da 500 günü alamıyorum.