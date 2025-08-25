Araç Sahipleri Dikkat: Motorine 2 Hafta Sonra Büyük İndirim! İşte 25 Ağustos 2025 Güncel Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları
Akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Brent petrol varil fiyatında düşüş devam ederken gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde OPEC'in arzı artırma kararı sonrası gerileyen petrol fiyatları, pompada indirim olmuştu. Peki benzin ve motorin fiyatlarında indirim var mı? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG güncel fiyat listesi…
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sürücüler güncel fiyatları merak araştırırken gözler pompaya çevrildi. Motorine son olarak iki hafta önce perşembe günü indirim gelmişti. Yeni indirimle birlikte motorin fiyatı litre başına 1,77 TL geriledi. Peki akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim haberi var mı? 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt fiyatları tablosu…
MOTORİNİN LİTRE FİYATINA 1.77 TL’LİK İNDİRİM GELMİŞTİ
Motorine son olarak iki hafta önce perşembe günü indirim gelmişti. Yeni indirimle birlikte motorin fiyatı litre başına 1,77 TL geriledi.
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bununla birlikte ÖTV artışları da pompaya yansıyan fiyatların sürekli değişmesine neden oluyor. Araç sahipleri, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor.
25 AĞUSTOS 2025 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 51,63 TL
Motorin litre fiyatı: 52,15 TL
LPG litre fiyatı: 26,51 TL
Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 51,48 TL
Motorin litre fiyatı: 52,03 TL
LPG litre fiyatı: 25,88 TL
25 AĞUSTOS 2025 ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Başkentte araç sahiplerinin ödeyeceği akaryakıt litre fiyatları şu şekilde:
Benzin litre fiyatı: 52,41 TL
Motorin litre fiyatı: 53,09 TL
LPG litre fiyatı: 26,40 TL
25 AĞUSTOS 2025 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Ege Bölgesi’nin en büyük şehri İzmir’de ise fiyatlar İstanbul ve Ankara’ya göre bir miktar daha yüksek seyrediyor:
Benzin litre fiyatı: 52,73 TL
Motorin litre fiyatı: 53,43 TL
LPG litre fiyatı: 26,33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergi oranlarındaki değişiklikler doğrultusunda hesaplanıyor. Bu nedenle fiyatlar, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak sık sık değişiklik gösterebiliyor.