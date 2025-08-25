Araç Sahipleri Dikkat: Motorine 2 Hafta Sonra Büyük İndirim! İşte 25 Ağustos 2025 Güncel Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sürücüler güncel fiyatları merak araştırırken gözler pompaya çevrildi. Motorine son olarak iki hafta önce perşembe günü indirim gelmişti. Yeni indirimle birlikte motorin fiyatı litre başına 1,77 TL geriledi. Peki akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim haberi var mı? 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt fiyatları tablosu…