Hangisi anne, hangisi kız; görenler ayıramadı

Spice Girls'ün en vahşi kadını oyuncu ve şarkıcı Melanie Brown kızı Phoenix Chi, ile ödül törenine katıldı. Anne-kız fotoğrafını görenler "Hangisi anne?" diye sormadan edemedi.
Got Talent programının, Los Angeles'te düzenlenen tanıtım gecesine katılan 42 yaşındaki jüri üyesi Melanie Brown, 19 yaşındaki şarkıcı kızı Phoenix Chi ile pozlar verdi.

Hangisi anne, hangisi kız; görenler ayıramadı

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