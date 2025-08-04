Türkiye’nin Demir Çelik Yükünü Sırtlıyordu: Dev Firma İflas Bayrağını Çekti!

Karabük’ün önde gelen sanayi kuruluşlarından Alter Demir Çelik, yaşadığı finansal darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkemenin kabul ettiği başvuru ile şirketin mali yönetimi artık devlet tarafından görevlendirilen konkordato komiserleri gözetiminde yürütülecek.