Türkiye’nin Demir Çelik Yükünü Sırtlıyordu: Dev Firma İflas Bayrağını Çekti!
Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle artan ham madde fiyatları ve yaşanan tedarik sorunu şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasaları şoke etti. Türkiye’nin demir çelik yükünü sırtlıyordu. Dev firma iflas bayrağını çekti. İşte son dakika iflas haberinin detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de ekonomik kriz derinleşiyor. Alter Demir Çelik konkordato sürecine girdi.
Karabük’te faaliyet gösteren Alter Demir Çelik, ödenmeyen maaşlar ve finansal darboğaz nedeniyle konkordato sürecine girdi. İşçilerin alacakları için devlet gözetiminde yeni dönem başladı.
Karabük’ün önde gelen sanayi kuruluşlarından Alter Demir Çelik, yaşadığı finansal darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkemenin kabul ettiği başvuru ile şirketin mali yönetimi artık devlet tarafından görevlendirilen konkordato komiserleri gözetiminde yürütülecek.
Konkordato kararıyla birlikte Alter Demir Çelik’in mali denetimi artık komiser heyeti tarafından yapılacak. Yılmaz, “Artık muhatabımız şirket değil, komiser heyeti olacak.
Pazartesi günü Karabük’e gelecek komiserle, işçilerin alacaklarının önceliklendirilmesi için görüşeceğiz,” ifadelerini kullandı.