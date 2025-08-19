SSK ve Bağ-Kur’luya Kazanç Fırsatı! Emekliye 3 Maaş Formülü Hesapları Doldurup Taşıracak: 47 Bin TL Ödenecek!

EMEKLİLERE ÖZEL EK GELİR KAPISI ARALANIYOR

EYT düzenlemesi sonrası genç yaşta emekli olanların sayısı hızla artarken, emekli olup çalışmaya devam edenler de ekonomide önemli bir paya sahip olmaya başladı. Mevzuata göre, emeklilerin yeniden çalışmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Bu durum, maaşın yanı sıra ek ücret anlamına geliyor.

Emekli olarak çalışanlar, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında kayıt altına alınıyor. İşverenin kayıt dışı çalıştırması ise yasalarca suç kabul ediliyor. Ödenen bu primler, meslek hastalığı ve iş kazası sigortalarını kapsıyor ancak emekli maaşını artırmıyor. Ayrıca bu primler, ikinci bir emeklilik hakkı da sağlamıyor.