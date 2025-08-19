SSK ve Bağ-Kur’luya Kazanç Fırsatı! Emekliye 3 Maaş Formülü Hesapları Doldurup Taşıracak: 47 Bin TL Ödenecek!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile birlikte 3.5 milyonu aşkın çalışan erken emeklilik fırsatından yararlandı. EYT sonrası emekli sayısında artış yaşanırken gözler ek kazanç yollarına çevrildi. Türkiye’deki bazı emekliler, belirli koşullar sağlandığında üç maaş alabiliyor. Yapılan 3 maaş ödemesi ve ek gelirlerle birlikte bu rakam 47 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Peki 3 maaş formülünden kimler yararlanabilir? Hangi emekliler 3 maaş ödemesi alacak? İşte bu fırsatın detayları…
Türkiye’de emekli olan vatandaşlar başka bir işte çalışamıyor. Bu tarz durumlarda çok büyük cezalar uygulanabiliyor. Hal böyle olunca emekliler ek gelirler için tüm fırsatları kovalamaya başladı. Gelen son dakika bilgisi ise emeklilerin yüzünü güldürecek.
Türkiye’de emekli sayısı 15 milyona yaklaşırken, EYT düzenlemesi bu sayıyı önemli ölçüde yükseltti. Çalışmaya devam eden emeklilerin maaş dışında ek gelir elde edebildiği farklı yöntemler bulunuyor. Bu fırsatla 47 bin TL ödeme alabilirsiniz.
EMEKLİLERE ÖZEL EK GELİR KAPISI ARALANIYOR
EYT düzenlemesi sonrası genç yaşta emekli olanların sayısı hızla artarken, emekli olup çalışmaya devam edenler de ekonomide önemli bir paya sahip olmaya başladı. Mevzuata göre, emeklilerin yeniden çalışmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Bu durum, maaşın yanı sıra ek ücret anlamına geliyor.
Emekli olarak çalışanlar, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında kayıt altına alınıyor. İşverenin kayıt dışı çalıştırması ise yasalarca suç kabul ediliyor. Ödenen bu primler, meslek hastalığı ve iş kazası sigortalarını kapsıyor ancak emekli maaşını artırmıyor. Ayrıca bu primler, ikinci bir emeklilik hakkı da sağlamıyor.
İKİ GELİR MÜMKÜN
Çalışan emeklilerin hem maaşları hem de işyerinden aldıkları ücretler tam olarak ödeniyor. Daha önce Bağ-Kur kapsamında uygulanan maaş kesintisi ise kaldırılmış durumda. Böylece emekliler, aylıklarını eksiksiz alırken iş gelirlerini de koruyor.
EMEKLİLER BAYRAM EDECEK! 47 BİN TL HESAPLARA YATIRILACAK
Eşi vefat eden emekliler, ölüm aylığı da alabiliyor. Böylece hem kendi emekli maaşını hem eşinden bağlanan aylığı hem de çalıştığı işten aldığı ücreti bir arada elde edebiliyor. Örneğin; en düşük emekli maaşının 16.881 TL olduğu dikkate alındığında, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan bir emekli toplamda 25.321 TL maaş geliri elde ediyor. Asgari ücretle çalışan bu kişinin aylık toplam kazancı ise 47.425 TL’ye ulaşıyor.