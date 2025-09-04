SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek Hesaplayıp Güzel Haberi Verdi: Emeklilere 2 Ayda 703 TL Zam Yolda
TÜİK’in Ağustos 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler maaşlara çevrildi. Milyonlarca çalışan ve emekli maaşlarına gelecek zamları sorgulamaya başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında açıklanan verileri analiz ederek emeklilere güzel haberi verdi. Emekli maaşlarına 2 ayda 703 TL zam geliyor. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca çalışan ve emekli maaşlarına gelecek olan zammı merakla takip ediyor. TÜİK'in Ağustos 2025 enflasyon verilerini açıklamasının ardından, milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş zammına çevrildi. Açıklanan resmi rakamlara göre yıllık enflasyon %32,95, aylık enflasyon ise %2,04 olarak kayda geçti. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Çalışanların maaşlarına zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube hesabından video yayımlayarak rakamları tek tek masaya yatırdı. Erdursun, emeklilerin her ay açıklanan enflasyon rakamlarına artık tepkisiz kaldığını belirterek, bir emeklinin kendisine "Artık ümit etmekten yorulduk, emekli haberi duymak istemiyoruz" dediğini aktardı.
TÜİK'in açıkladığı rakamların maalesef emekli maaşlarını belirlediğini söyleyen Erdursun, bu nedenle bu konuları gündemde tutmanın önemine dikkat çekti.
EMEKLİ MAAŞLARIA NE KADAR ZAM GELECEK?
Özgür Erdursun, Temmuz ve Ağustos aylarının toplam enflasyon farkının %4,14 olduğunu açıkladı. Bu orana göre emekli maaşlarındaki olası artışlar şöyle:
16.881 TL olan en düşük emekli aylığı, 2 ayda 17.579 TL'ye yükseldi. (Yaklaşık 700 TL artış)
17.000 TL olan emekli aylığı 17.703 TL'ye çıktı. (Yaklaşık 703 TL artış)
20.000 TL olan emekli aylığı 20.828 TL'ye yükseldi.
30.000 TL olan emekli aylığı 31.242 TL'ye çıktı.
40.000 TL olan emekli aylığı 41.656 TL'ye çıktı.
YIL SONUNDA MAAŞLARA NE KADAR ZAM GELECEK?
Erdursun, yıl sonunda enflasyonun %28 ila %30 arasında çıkmasını beklediğini ve bu durumda emekli maaşlarına %10-12 civarında bir zam yapılacağını tahmin etti. Bu tahmine göre, Ocak 2026'da emekli maaşlarının alacağı nihai rakamlar şöyle:
16.881 TL olan maaş 18.906 TL'ye yükselecek.
18.000 TL olan maaş 20.160 TL olacak.
25.000 TL olan maaş 28.000 TL olacak.