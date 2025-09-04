SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek Hesaplayıp Güzel Haberi Verdi: Emeklilere 2 Ayda 703 TL Zam Yolda

Milyonlarca çalışan ve emekli maaşlarına gelecek olan zammı merakla takip ediyor. TÜİK'in Ağustos 2025 enflasyon verilerini açıklamasının ardından, milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş zammına çevrildi. Açıklanan resmi rakamlara göre yıllık enflasyon %32,95, aylık enflasyon ise %2,04 olarak kayda geçti. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Çalışanların maaşlarına zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?