Piyasaları Altüst Eden Karar! Dev Banka Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor
Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunu şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. Avustralya'nın önde gelen bankalarından ANZ, 3500 çalışanını işten çıkaracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya'nın önde gelen bankalarından ANZ, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Bu plan çerçevesinde banka, 3500 çalışanıyla yollarını ayıracak. Uzmanlar, bu kararın tüm Avustralya bankacılık sektöründe sarsıntıya yol açabileceğini belirtiyor.
KÜÇÜLMEYE GİTME KARARI ALDILAR
Artan maliyetler sonucunda Avustralya merkezli ANZ Group, geniş çaplı bir küçülme planını duyurdu. ANZ, söz konusu küçülmenin 560 milyon Avustralya doları (yaklaşık 369 milyon ABD doları) tutarında bir yeniden yapılandırma maliyeti doğuracağını belirtti.
Toplamda yaklaşık 43 bin kişiyi istihdam eden ANZ, rakipleri Westpac ve National Australia Bank'a kıyasla daha büyük bir iş gücüne sahip. Ancak yeni plan yalnızca kadrolu çalışanları değil, bin yükleniciyi de kapsıyor.
PİYASALAR ALTÜST OLACAK
Uzmanlar, ANZ'nin aldığı bu kararın yalnızca kurum içinde değil, tüm Avustralya bankacılık sektöründe sarsıntıya yol açabileceğini belirtiyor.