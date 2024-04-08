İslam Memiş'ten dikkat çeken dolar tavsiyesi: Varlıkları ucuza almak için...
Türkiye bayram tatiline girerken, İslam Memiş piyasalar için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yerel seçimlerin ardından Türkiye şimdi de Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatile girecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş TV100’deki köşe yazısında tatil öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine ve Euro bölgesinde Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararına dikkat çekti. Memiş, dolar ile bekleme tavsiyesinde bulundu.
Memiş yazısında tüm yatırım araçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bist100 endeksi;
9.618 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Pozitif görünüm devam ediyor. Bu ay 10 bin puan seviyesi sürpriz olmaz. Düşüşler kısa vadede alım fırsatı olarak görünüyor. Mevcutu korumak, alım için düşüşleri beklemek gerek.
9 bin 400-9 bin 800 puan aralığını takip edeceğim.
Bitcoin (BTC);
65-70 bin dolar aralığında dalgalanmaya devam eder. 70 bin dolar üzerindeyiz ancak tekrar 65 bin dolar seviyesine hazırlıklı olmak gerek. Orta ve uzun vadede pozitif beklentimi sürdürüyorum.
Ons altın (xau/usd);
2.330 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti. Uzak durulması 100 dolarlık satış beklediğim konusunda uyarılarım olmuştu. Aynı beklentim geçerli. 2 bin 250-2 bin 350 dolar aralığını takip edeceğim. Direnç seviyesine yakın olduğumuzdan düşüş için hazırlıklı olmak gerek.
Gram altın;
Serbest piyasalarda 2 bin 457 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Gram altın yatırımcısının onsu takip etmesi gerektiğini, 2 bin 400 lira seviyesinin altına sarkmaları beklemesi gerektiği konusunda uyarılarım olmuştu. Aynı beklentim geçerli. Ons tarafında düşüşleri bekleyip 2 bin 250 dolar karşısındaki gram kaça tekabül ediyorsa oradan almak gerekli. Elimde TL olsaydı dolar alıp pariteyle gramı daha ucuza getirebilirdim.
Ons gümüş (xag/usd);
27,48 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 28 direncinden sonra satışlara hazır olmak gerek. 25,80 dolar destek seviyesini takip edeceğim. Hedefim 32 dolar olduğundan alım için fırsat kolladığım bir yer olarak göreceğim. Gram gümüş almak isteyen ons gümüş 25,80 dolar karşısında kaça tekabül ediyorsa orayı bekleyebilir.
Bu hafta başı dolar karşısındaki varlıkları ucuza almak için doları tercih edeceğim.
TL ile açıkta beklememek, dolar ile beklemek risk açısından daha iyi.”