Hükümet Resmen Düğmeye Bastı! O Kişilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı: İşte Yararlanacak Kesim ve Gün Sayısı

Erken emeklilik bekleyenler dikkat. Hükümet, SSK ve Bağkur'luların prim gün sayılarını eşitlemek için düğmeye bastı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenleme ile prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indirilecek. Bu sayede 5 yıl erken emeklilik fırsatı açılmış olacak. Peki bu erkene emeklilik fırsatından kimler yararlanacak? Erken emeklilik düzenlemesi ne zaman hayata geçirilecek? Prim gün sayısı ne kadar düşürüldü? İşte erken emeklilik haberinin detayları…