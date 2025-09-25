Hükümet Resmen Düğmeye Bastı! O Kişilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı: İşte Yararlanacak Kesim ve Gün Sayısı
Türkiye’de milyonlarca çalışan erken emeklilik için gün saymakta. Bu doğrultuda hükümet kanadından dev bir hamle geldi. Gelen bilgilere göre, Bağkur'luların emeklilik için ödemesi gereken prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200'e indirilecek. Gelecek olan yeni düzenlemeyle beraber SSK ve Bağkur primleri eşitlenecek, küçük esnaf 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak. Peki erken emeklilik düzenlemesi ne zaman hayata geçirilecek? Kimler 5 yıl erken emekli olacak? İşte tüm detaylar…
Kaynak: Sabah
Erken emeklilik bekleyenler dikkat. Hükümet, SSK ve Bağkur'luların prim gün sayılarını eşitlemek için düğmeye bastı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenleme ile prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indirilecek. Bu sayede 5 yıl erken emeklilik fırsatı açılmış olacak. Peki bu erkene emeklilik fırsatından kimler yararlanacak? Erken emeklilik düzenlemesi ne zaman hayata geçirilecek? Prim gün sayısı ne kadar düşürüldü? İşte erken emeklilik haberinin detayları…
BAKAN NET TARİH VERDİ: ‘2026 YILINDA HAYATA GEÇİRİLECEK’
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2026'nın ilk ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi planlıyoruz" dedi.
5 YIL ERKEN EMEKLİLİK VE 542 BİN TL AVANTAJ SAĞLAYACAK
Düzenleme ile Bağkur'lular 1.800 gün daha az prim ödeyerek 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücret üzerinden hesaplandığında ödenmeyecek bu primlerin bugünkü para karşılığının 542 bin TL avantaj sağlayacağını belirtti.
KİMLER ERKEN EMEKLİLİK FIRSATINDAN YARARLANACAK?
Yılmaz, düzenlemeden özellikle 10 işçi ve altında personel çalıştıran küçük esnafın yararlanacağını, bakkal, terzi, ayakkabı tamircisi, çay ocağı işletmecisi ve çiftçi gibi basit usul mükelleflerin kapsama alınmasının muhtemel olduğunu söyledi. Büyük işletmelerin ve şirket ortaklarının ise düzenleme dışında kalacağı öngörülüyor.
MAAŞLAR DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?
Uzmanlara göre, prim gün sayısının düşürülmesi maaşlarda bir kayba yol açmayacak. Alt sınırdan prim ödeyenlerin maaşı, Hazine katkısıyla 16 bin 811 TL'nin altına düşmeyecek.
YAŞ ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Emeklilik yaşıyla ilgili yeni düzenlemede bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre;
• 09.09.1999 – 30.04.2008 arasında sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı sürüyor.
• 01.05.2008 sonrası sigorta başlangıcında ise yaş sınırı 60'tan başlayıp kademeli olarak 65'e kadar çıkıyor.