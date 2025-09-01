Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti

RAYİÇ BEDEL NASIL HESAPLANIR?

Rayiç kelimesinin anlamı, bir ürünün piyasadaki değeridir. Rayiç bedel ise; vergisi olan, satılması planlanan ya da sigorta yapılacak malın güncel dönemdeki ederini ifade eder. Rayiç bedelin hesaplanması, bu anlamda oldukça önemlidir. Rayiç bedel hesaplama işlemi öncesinde çeşitli detaylar göz önünde bulundurulur. Ancak her mal ya da taşınmaz için farklı yöntemler kullanılır. Eğer gayrimenkul için hesaplama gerekirse, aynı konumda bulunan benzer gayrimenkuller baz alınır.

Araç rayiç bedel hesaplama işlemi yapılırken marka, model, kilometre ve hasar durumu ya da geçmişi gibi durumlar dikkate alınır. Düşük ve yüksek kilometrelerde olan araçlar, aynı değere sahip olmayabilir. Aynı model olsa bile yüksek kilometreye ya da hasar kaydına sahip olan aracın değeri daha düşük belirlenebilir. Aynı zamanda daha az yıpranan ve kozmetik olarak daha iyi durumda olan araçların da değeri yüksek olabilir.

Hesaplama sırasında her detay, büyük bir titizlikle incelenir. Bahsi geçen tüm detayların incelenmesi neticesinde bir değer ortaya çıkar. Bu değer, aracın güncel piyasa fiyatıdır. Araç ya da gayrimenkullerin piyasa değeri hesaplanırken oldukça önemli olan bu durum, satma veya satın alma kararlarını doğrudan etkiler.