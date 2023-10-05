Benzine indirim geldi

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 7 kuruşluk indirim indirim gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor.

5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.64 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Etiketler
Benzin Akaryakıt İndirim
Tavuk faydalı... Ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi çok büyükmüş Tavuk faydalı... Ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi çok büyükmüş
İddia: Mehmet Şimşek'ten üç büyüklerin başkanlarına 'Şov yaptınız' çıkışı Mehmet Şimşek'ten üç büyüklerin başkanlarına 'Şov yaptınız' çıkışı
'Ekim için sinyal verdi': Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sözleri ne anlama geliyor? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sözleri ne anlama geliyor?
Öksürüğü geçiren 4 doğal şey! Birçok kişi tarafından henüz paylaşılmamıştı Öksürüğü geçiren 4 doğal şey! Birçok kişi tarafından henüz paylaşılmamıştı
ÇOK OKUNANLAR
Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti
Ülkelere göre seks alışkanlıkları: Hangi ülkede hangi davranış kadınların libidosunu artırıyor? Ülkelere göre seks alışkanlıkları: Hangi ülkede hangi davranış kadınların libidosunu artırıyor?
Mumları hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Mumları hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın!
Ali Koç Erdoğan ile o görüntüleri için ilk kez konuştu: 'Ben Sayın Erdoğan'a saygısızlık yapmam' Ali Koç Erdoğan ile o görüntüleri için ilk kez konuştu: 'Ben Sayın Erdoğan'a saygısızlık yapmam'