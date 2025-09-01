2025 Yılında Emekli Olacaklar Dikkat! SGK Kritik Detayı Açıkladı: Yüzde 30 Daha Düşük Maaş Alabilirsiniz

2024'te emeklilik dilekçesi verenler, 2025'te emekli olanlara göre daha avantajlı bir konumda. Enflasyon etkisi nedeniyle, 2025’te emekli olanların maaşları, 2024’te emekli olanlardan yüzde 30 daha düşük olacak. Bu durumun 2026 yılında da yaşanabilmesi olası bir durum.