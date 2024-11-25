Türkiye'de Bir Kent 'Kirlilik' Alarmı Veriyor! Kanser Vakaları ve Ölümler Arttı

Iğdır'da esnaf olan Ekrem Eray şehirde zehirli bir hava soluduklarını belirterek, “Iğdır'da hava kirliliği sorununu biz Iğdırlılar hepimiz yaşıyoruz. Zaten son yıllarda da hastalıklar özellikle kanser çok arttı. Sobalardan çıkan kömür dumanlarına bir çözüm bulunmalı ki bu sorun bitsin.” dedi.