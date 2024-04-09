Son iftar yapıldı: Bayrama saatler kaldı! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri…

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın başlayacak. Türkiye genelinde camilerde bayram namazı kılınacak, ardından bayramlaşmalar yapılacak. Peki ama bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2024 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri…