Son iftar yapıldı: Bayrama saatler kaldı! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri…
Bugün son iftarın yapılmasıyla yarın Ramazan ayına veda edilecek. Ramazan Bayramı sabahına saatler kala bayram namazı saatleri gündemde yerini almaya başladı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı il il bayram namazı saatleri…
Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın başlayacak. Türkiye genelinde camilerde bayram namazı kılınacak, ardından bayramlaşmalar yapılacak. Peki ama bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2024 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri…
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
10 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu. Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 07.04'te kılınacak.
ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet’e göre Ankara'da bayram namazı sabah saat 06.49'da kılınacak.
İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet’e göre İzmir'de bayram namazı sabah saat 07.13'te kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ ŞÖYLE...
İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 10 Nisan sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;
"Adana: 06.41, Adıyaman: 06.29, Afyonkarahisar: 06.59, Ağrı: 06.08, Aksaray: 06.45, Amasya: 06.37, Ankara: 06.49, Antalya: 07.00, Ardahan: 06.09, Artvin: 06.13, Aydın: 07.10,
Balıkesir: 07.09, Bartın: 06.50, Batman: 06.17, Bayburt: 06.19, Bilecik: 07.00, Bingöl: 06.19, Bitlis: 06.13, Bolu: 06.54, Burdur: 07.01, Bursa: 07.04,
Çanakkale: 07.15, Çankırı: 06.46, Çorum: 06.40,
Denizli: 07.05, Diyarbakır: 06.21, Düzce: 06.55,
Edirne: 07.13, Elazığ: 06.24, Erzincan: 06.23, Erzurum: 06.15, Eskişehir: 06.59,
Gaziantep: 06.33, Giresun: 06.26, Gümüşhane: 06.22,
Hakkari: 06.07, Hatay: 06.38,
Iğdır: 06.04, Isparta: 07.00, İstanbul: 07.04, İzmir: 07.13,
Kahramanmaraş: 06.34, Karabük: 06.49, Karaman: 06.49, Kars: 06.08, Kastamonu: 06.45, Kayseri: 06.39, Kilis: 06.34, Kırıkkale: 06.47, Kırklareli: 07.11, Kırşehir: 06.44, Kocaeli: 07.00, Konya: 06.52, Kütahya: 07.01,
Malatya: 06.28, Manisa: 07.12, Mardin: 06.19, Mersin: 06.44, Muğla: 07.09, Muş: 06.15,
Nevşehir: 06.42, Niğde: 06.43,
Ordu: 06.28, Osmaniye: 06.37,
Rize: 06.18,
Sakarya: 06.58, Samsun: 06.34, Şanlıurfa: 06.27, Siirt: 06.14, Sinop: 06.39, Şırnak: 06.12, Sivas: 06.33,
Tekirdağ: 07.10, Tokat: 06.34, Trabzon: 06.21, Tunceli: 06.23,
Uşak: 07.04,
Van: 06.08,
Yalova: 07.03, Yozgat: 06.41,
Zonguldak: 06.52."
YURT DIŞI BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.49'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.59'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.53'te, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.45'te eda edilecek.