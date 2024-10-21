Kayıp Büyükbaşlar Dron Sayesinde Bulundu

Sivas’ın Gürün ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanlar için jandarma devreye girdi. Dron vasıtasıyla kayıp büyükbaşlar 3 saatlik arama sonunda bulundu.

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Kayıp Büyükbaşlar Dron Sayesinde Bulundu

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Akpınar Köyü’nde yaşayan H.D. isimli vatandaş, sabah saatlerinde otlatmak amacıyla götürdüğü 13 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kayıp hayvanların bulunması için dron ile arama çalışması başlattı. Yaklaşık üç saat süren arama sonucunda kaybolan 13 büyükbaş hayvan bulunarak H.D.’ye teslim edildi.

Kaynak: İHA

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