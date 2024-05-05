Depremin yıkamadığı tarihi binayı yangın kül etti
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş depremlerinin yıkamadığı tarihi binada yangın çıktı. Asrın felaketinde ayakta kalmayı başaran ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü.
Hatay’ın İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada akşam saatlerinde yangın çıktı.
Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir dönem konsolosluk olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina kısa sürede alev topuna döndü.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saati bulan çalışmayla kontrol altına alındı.
Tarihi binanın büyük bir bölümü küle döndü, tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.