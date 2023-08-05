İstanbullular dikkat: Bu 17 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak!
İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından elektrik hatlarında yapılan bakım, onarım, yenilenme ve yatırım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda söz konusu çalışmaların yapılacağı saatlerde 17 ilçede elektrik kesintisi yapılacak.
ARNAVUTKÖY
NO: 34969276
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, TERKOS-KARABURUN sk / DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah ACARER, ACARKAN, AKDAMLA, ALAGEYİK, ALTAY, ARSLAN, ASMA, ATLAS, ATMACA, AYDEDE, BAHADIR, BALİBEY , BEYAZ LALE, BEYLİKOVA, BILDIRCIN, CABİR ALİ , CANDAN, CEVAHİR, DAR, DENİZ, DERYA, DOĞUŞ, DURUSU-YENİKÖY, DİKKAYA, ECE, EKİM, FERHAT TOKER, FINDIK, FIRINCI CEMAL, GELİNCİK, GÖKALP, GÜMÜŞ, GÜRGENLİK, GÜVERCİN, HİDAYET, HİLİM, KANARYA, KAPLAN, KARAAĞAÇ, KARAYEL, KAYA, KAYIN, KINALIKUZU, KIRMIZI KARANFİL, KIRMIZI LALE, KUBİLAY, KUĞU, KİRAZLI, LALAPAŞA, LALEZADE, LERZAN, LEYLEK, MADEN YOLU, MARTI, MEŞRUTİYET, MİMOZA, NAR, NASİP, NAZ, NAZİK, NEŞE, NURTEPE, OKUR, ORKİDE, ORMANCI, PALAMUT, PANAYIR, PELİKAN, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, POYRAZ, REYYAN, RÜZGARLI, SAHİL, SAKA, SARI KARANFİL, SARI LALE, SARIGÜL, SEDEF, SELVİ, SULTAN, SÖĞÜT, SÜLÜN, TALATPAŞA, TAŞELİ, TEVFİKAĞA, ULUÇAY, UZAK ÇEŞME, VEZİR, YENİKÖY, YILMAZ, YÜKSEL, ZİRVE, ÇULLUK, ÖZGÜRLÜK, ÖZYUVA, ÜZÜMLÜ, İĞDE, İŞLER, ŞAFAK sk bölgelerinde 05/08/2023 01:00:00 - 05/08/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34969232
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 05/08/2023 09:00:00 - 05/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34969234
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 05/08/2023 09:00:00 - 05/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34968206
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 05/08/2023 09:30:00 - 05/08/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 34965925
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KERAMET sk / MERKEZ mah ASKI, ESTİM, MENEKŞE, PINAR, TIPATAN, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 05/08/2023 09:00:00 - 05/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34964666
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-171, G-172, G-180, G-185, G-187, G-529, G-531, G-550, G-551, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 05/08/2023 09:00:00 - 05/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34965927
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEYHAN, MARTI sk bölgelerinde 05/08/2023 13:00:00 - 05/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34967370
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DALYAN sk bölgelerinde 05/08/2023 09:00:00 - 05/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966031
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah SÜPHAN sk bölgelerinde 05/08/2023 10:00:00 - 05/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966026
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HATİCE, POLAT 1, SİTE 1, ÇUHADAR sk bölgelerinde 05/08/2023 10:00:00 - 05/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966028
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KANDİLLİ 1, KARAMURAT, ŞAMDAN sk bölgelerinde 05/08/2023 10:00:00 - 05/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 34945245
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah AYTAR, BAŞA, BAŞLIK, BELEDİYE SİTESİ YOLU, BİLGİN, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NİSBETİYE, PETROL SİTESİ YOLU sk bölgelerinde 05/08/2023 00:00:00 - 05/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34963092
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, OKUL YOLU, PELİT ÇIKMAZI, TEKERLER, ZELİHA KÖKÇINAR, ÇAMLITEPE SİTE YOLU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 05/08/2023 10:00:00 - 05/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.