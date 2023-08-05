İstanbullular dikkat: Bu 17 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak!

ARNAVUTKÖY

NO: 34969276

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, TERKOS-KARABURUN sk / DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah ACARER, ACARKAN, AKDAMLA, ALAGEYİK, ALTAY, ARSLAN, ASMA, ATLAS, ATMACA, AYDEDE, BAHADIR, BALİBEY , BEYAZ LALE, BEYLİKOVA, BILDIRCIN, CABİR ALİ , CANDAN, CEVAHİR, DAR, DENİZ, DERYA, DOĞUŞ, DURUSU-YENİKÖY, DİKKAYA, ECE, EKİM, FERHAT TOKER, FINDIK, FIRINCI CEMAL, GELİNCİK, GÖKALP, GÜMÜŞ, GÜRGENLİK, GÜVERCİN, HİDAYET, HİLİM, KANARYA, KAPLAN, KARAAĞAÇ, KARAYEL, KAYA, KAYIN, KINALIKUZU, KIRMIZI KARANFİL, KIRMIZI LALE, KUBİLAY, KUĞU, KİRAZLI, LALAPAŞA, LALEZADE, LERZAN, LEYLEK, MADEN YOLU, MARTI, MEŞRUTİYET, MİMOZA, NAR, NASİP, NAZ, NAZİK, NEŞE, NURTEPE, OKUR, ORKİDE, ORMANCI, PALAMUT, PANAYIR, PELİKAN, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, POYRAZ, REYYAN, RÜZGARLI, SAHİL, SAKA, SARI KARANFİL, SARI LALE, SARIGÜL, SEDEF, SELVİ, SULTAN, SÖĞÜT, SÜLÜN, TALATPAŞA, TAŞELİ, TEVFİKAĞA, ULUÇAY, UZAK ÇEŞME, VEZİR, YENİKÖY, YILMAZ, YÜKSEL, ZİRVE, ÇULLUK, ÖZGÜRLÜK, ÖZYUVA, ÜZÜMLÜ, İĞDE, İŞLER, ŞAFAK sk bölgelerinde 05/08/2023 01:00:00 - 05/08/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34969232

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 05/08/2023 09:00:00 - 05/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34969234

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 05/08/2023 09:00:00 - 05/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34968206

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 05/08/2023 09:30:00 - 05/08/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.