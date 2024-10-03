Zorlu Yağ Lekelerini Tek Malzemeyle Yok Edin! Herkesin Evinde Bulunuyor

UYGULAMA AŞAMALARI

Bir kaba 1 su bardağı beyaz sirke dökün. Sirkeyi bez veya süngerin üzerine dökün ve yağ lekelerinin bulunduğu bölgeye uygulayın. Sirke, yağlı yüzeyi çözmeye başladıkça dairesel hareketlerle lekeleri ovalayın. Eğer inatçı lekelerle karşılaşırsanız, sirkeyi birkaç dakika bekletin ve ardından temizleme işlemine devam edin. Temizlediğiniz yüzeyi ılık suyla durulayın ve kuru bir bezle silin.

Sirke, sadece yağ lekelerini çözmekle kalmaz, aynı zamanda mutfakta oluşan kötü kokuları da giderir ve yüzeyleri parlatır. Kimyasal temizleyicilere ihtiyaç duymadan mutfağınızı temizlemenin en doğal yollarından biridir. Bu basit yöntemle mutfağınızdaki yağ lekelerinden hızla kurtulabilir hem zamandan hem de enerjiden tasarruf edebilirsiniz.