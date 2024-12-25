Zeytinin Acısını Sünger Gibi Çeken En Etkili Yöntem: Sadece 1 Bardak Eklemek Yeterli

Zeytinin acı tadı, içinde bulunan oleuropein adlı bir bileşikten kaynaklanır. Bu bileşik, zeytinin olgunlaşmamışken kendisini dış etkenlere karşı korumasını sağlar. Ancak, zeytin işlenirken ve olgunlaştıkça bu acılık azalır. Kahvaltıların vazgeçilmesi olan zeytinin acılığını gidermek ve lezzetli bir atıştırmalık haline getirmek için bu yöntemi uygulamak gerekiyor. İşte zeytinin acısını çıkarmak ve evde kendi zeytininizi hazırlamak için bilmeniz gerekenler...