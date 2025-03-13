Zayıflamanın En Etkili Yolu Bulundu: Bilim İnsanları Kanıtladı! İşte Haftada 3 Kilo Verdiren Yöntem

SU AERONİĞİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Su aerobiği, suyun kaldırma kuvvetinden faydalanarak yapılan bir egzersiz türü olup özellikle fazla kilolu veya eklem problemleri olan bireyler için öneriliyor. Su içinde yapılan hareketler, vücuda direnç kazandırırken eklem ve kaslara binen yükü minimuma indirerek sakatlanma riskini azaltıyor. Bilim insanları, bu antrenmanı düzenli olarak yapan kişilerin ortalama 3 kilo verdiğini ve bel çevrelerinde yaklaşık 3 cm incelme sağladığını belirtiyor. Özellikle kadınlar ve 45 yaş üstü bireyler, su aerobiğinden en fazla fayda sağlayan gruplar arasında yer alıyor.