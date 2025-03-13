Zayıflamanın En Etkili Yolu Bulundu: Bilim İnsanları Kanıtladı! İşte Haftada 3 Kilo Verdiren Yöntem
Eklemlere zarar vermeden kilo vermek ve sıkılaşmak isteyenler için zayıflamanın en etkili yolu ortaya çıktı. Bilimsel olarak kanıtlanan su aerobiğinin haftada ortalama 3 kilo verdirdiği ve bel çevresinde 3 cm incelme sağladığı belirlendi.
Fazla kilolardan kurtulmak isteyen ancak ağır antrenmanlara uyum sağlamakta zorlananlar için zayıflamanın en etkili yöntemi bulundu. Bilimsel olarak etkisi kanıtlanan su aerobiği antrenmanını düzenli olarak yapan kişilerin haftada ortalama 3 kilo verdiğini ve bel çevrelerinde yaklaşık 3 cm incelme sağladığı belirlendi.
ZAYIFLAMADA EN ETKİLİ YÖNTEM
Su aerobiğinin etkilerini inceleyen araştırmalardan biri, Çinli ve Koreli bilim insanları tarafından yürütüldü ve sonuçlar BMJ dergisinde yayımlandı. Çalışma, Malezya, Brezilya, Hindistan, ABD ve Hollanda gibi farklı ülkelerde yürütülen 10 klinik araştırmayı kapsadı. Toplamda 286 kişinin katıldığı deneylerde, aerobik, zumba, yoga ve koşu gibi farklı egzersizler karşılaştırıldı. 6 ila 12 hafta boyunca takip edilen katılımcılar arasında su aerobiği yapanların, belirgin kilo kaybı yaşadığı ve bel çevrelerinde gözle görülür bir incelme olduğu tespit edildi.
SU AERONİĞİ NEDİR, NASIL YAPILIR?
Su aerobiği, suyun kaldırma kuvvetinden faydalanarak yapılan bir egzersiz türü olup özellikle fazla kilolu veya eklem problemleri olan bireyler için öneriliyor. Su içinde yapılan hareketler, vücuda direnç kazandırırken eklem ve kaslara binen yükü minimuma indirerek sakatlanma riskini azaltıyor. Bilim insanları, bu antrenmanı düzenli olarak yapan kişilerin ortalama 3 kilo verdiğini ve bel çevrelerinde yaklaşık 3 cm incelme sağladığını belirtiyor. Özellikle kadınlar ve 45 yaş üstü bireyler, su aerobiğinden en fazla fayda sağlayan gruplar arasında yer alıyor.
1 SAAT YAPMAK YETİYOR
Araştırmalara göre, su aerobiği haftada 2-3 gün, her biri 1 saat olacak şekilde yapıldığında etkili sonuçlar sağlıyor. Düzenli olarak 10 hafta boyunca uygulandığında kilo kaybı daha da belirgin hale geliyor. Ancak bilim insanları, bu egzersizin vücut kitle indeksi (BMI) ve kalça çevresi üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığını belirtiyor.
ÖZELLİKLE KADINLARDA ETKİLİ OLUYOR
Araştırmalara göre, su aerobiği özellikle kadınlar ve 45 yaş üstü bireyler için etkili bir yöntem. Bu gruptaki kişilerde düzenli uygulandığında kilo kaybının 3 kilonun üzerine çıkabileceği ve bel çevresinde ciddi incelme sağlayabileceği ortaya kondu. Öte yandan, yaşlı erkeklerde su aerobiğinin kilo kaybı üzerindeki etkisi tam olarak kanıtlanmadı. Ancak araştırmacılar, bunun çalışmaya katılan erkek sayısının az olmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.