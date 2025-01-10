Yüzük Parmağı İşaret Parmağından Uzun Olanlar Dikkat: Bilim İnsanları Açıkladı

REKABETÇİ, RİSK ALMAYI SEVEN...

Araştırmacılar, bu durumun nedenini anne karnındaki hormonal gelişime bağlıyor. Yüksek testosteron seviyelerine maruz kalan erkek bebeklerde, yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun oluyor. Bu durum, bireyin daha rekabetçi, risk almayı seven ve sosyal hiyerarşide üst sıralarda yer alma isteği gibi özelliklere sahip olabileceğini gösteriyor.

Çalışmada ayrıca, dünyaca ünlü iş insanlarının çoğunda bu özelliğin görüldüğü vurgulandı. Bu durum, rekabetçi ve agresif bir yapının iş dünyasında başarılı olmak için önemli bir avantaj olabileceğini gösteriyor.