Yuvarlak Pizzalar Neden Kare Kutulara Koyulup Üçgen Kesilir? Meğer Sebebi Buymuş

PİZZA KUTULARI NEDEN KARE?

Pizza kutularının kare olmasının arkasında basit bir ekonomik gerçek yatıyor. Kare kutular, tek bir karton parçasından üretildiği için maliyeti daha düşük ve üretimi daha kolaydır. Yuvarlak kutuların tasarlanması ve üretilmesi daha zahmetli olduğu için pek tercih edilmez.

Ayrıca kare kutular, taşımada avantaj sağlar. Üst üste yerleştirilmesi ve saklanması kolay olduğu gibi, düz parçalar halinde katlanıp depolanabilir, bu da lojistik açısından büyük bir avantajdır.

Tarih boyunca yuvarlak pizza kutuları üretme girişimleri oldu. Örneğin, 2004 yılında John Harvey, Presseal adını verdiği yuvarlak bir pizza kutusu tasarladı. Yağı daha iyi tutacağını ve pizzanın içeride kaymasını önleyeceğini iddia etti ancak üreticilerden beklediği ilgiyi göremedi.

Teknoloji devi Apple bile 2010 yılında inovatif bir pizza kutusu patenti aldı. Yuvarlak tasarıma sahip bu kutu, nemin dışarı çıkmasını sağlayan sekiz havalandırma deliğine sahipti. Ancak bu tasarım da yaygın bir kullanım alanı bulamadı.