Yumurtada Bu Belirti Varsa Sakın Tüketmeyin! Bütün Şifasını Tam Tersine Çeviriyor
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta, sağlıklı bir protein kaynağı olmasına rağmen yanlış pişirildiğinde besin değerini kaybedebiliyor. Uzmanlar, fazla haşlanmış veya yeterince pişirilmemiş yumurtaların sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, fazla pişirilen yumurtaların sarısının etrafında yeşil-gri bir halka oluştuğunu ve bunun vücudun demir emilimini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu durum, demir sülfür oluşumundan kaynaklanıyor ve demir eksikliği riski taşıyan kişiler için yumurtanın besin değerini azaltıyor.
BÜTÜN FAYDALARINI ENGELLİYOR
Ayrıca, kayısı kıvamında veya az pişirilmiş yumurtalar da bazı besin öğelerinin tam olarak alınmasını engelleyebilir. Yumurtanın içinde bulunan biotin vitamini, avidin adlı proteinle bağlandığında vücut tarafından kullanımı zorlaşıyor. Bu nedenle, tam pişmiş yumurta tüketmek daha sağlıklı bir seçenek olarak görülüyor.
YUMURTAYI NASIL DOĞRU PİŞİREBİLİRSİNİZ?
Uzmanlar, yumurtanın en uygun pişirme süresinin 10 dakika olduğunu vurguluyor. İşte adım adım doğru yumurta pişirme yöntemi:
Yumurtaları geniş bir cezveye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.
Suyu kaynamaya bırakın, kaynadıktan sonra ocağın altını kısın.
10 dakika boyunca kontrollü şekilde pişirin.
Süre dolduğunda yumurtaları hemen sudan çıkarıp soğuk suya koyarak şoklayın.
Bu yöntemle pişirilen yumurtalar, hem besin değerini korur hem de sarısında gri-yeşil halka oluşumunu engeller.
DOĞRU PİŞİRME BESLEYİCİLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ
Yumurtanın içerdiği A ve B vitaminleri, bağışıklık sistemini desteklerken, saç, tırnak ve cilt sağlığına da katkıda bulunuyor. Ancak yanlış pişirme teknikleri, bu değerli besin öğelerinin kaybolmasına yol açabiliyor.