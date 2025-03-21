Yumurtada Bu Belirti Varsa Sakın Tüketmeyin! Bütün Şifasını Tam Tersine Çeviriyor

BÜTÜN FAYDALARINI ENGELLİYOR

Ayrıca, kayısı kıvamında veya az pişirilmiş yumurtalar da bazı besin öğelerinin tam olarak alınmasını engelleyebilir. Yumurtanın içinde bulunan biotin vitamini, avidin adlı proteinle bağlandığında vücut tarafından kullanımı zorlaşıyor. Bu nedenle, tam pişmiş yumurta tüketmek daha sağlıklı bir seçenek olarak görülüyor.