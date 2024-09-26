Yol Kenarındaki Beyaz Tabelaların Sırrı Ortaya Çıktı! Meğer Hayat Kurtarıyormuş

Kontrol kesim levhası olarak adlandırılan yol kenarındaki beyaz tabelaların sırrı çözüldü. Kimse fark etmiyor ama meğer hayat kurtarıyormuş...

Kaynak: Haber Merkezi

Anadolu Otoyolu Karayolları Genel Müdürlüğü
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Yol Kenarındaki Beyaz Tabelaların Sırrı Ortaya Çıktı! Meğer Hayat Kurtarıyormuş - Resim: 1

Şehirler arası otoyolların kenarında bulunan ve üzerlerinde çeşitli rakamlar bulunan beyaz tabelalar, kaza anlarında acil servis ekiplerine konum bildirmek amacıyla kullanılır. Bu tabelalar, 'kontrol kesim levhası' olarak adlandırılmaktadır.

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Yol Kenarındaki Beyaz Tabelaların Sırrı Ortaya Çıktı! Meğer Hayat Kurtarıyormuş - Resim: 2

Üzerindeki sayılar, yol ve çevresi hakkında bilgi vererek sürücülerle yayalara yol durumunu iletmektedir. Bu nedenle trafik işaretleri ve levhaları, hem sürücülerin güvenliği hem de trafiğin düzenli akışı açısından büyük bir öneme sahiptir.

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Yol Kenarındaki Beyaz Tabelaların Sırrı Ortaya Çıktı! Meğer Hayat Kurtarıyormuş - Resim: 3

KONTROL KESİM LEVHASI NEDİR?
Yol kenarlarında bulunan küçük beyaz levhalar, 'kontrol kesim levhası' olarak adlandırılır. Bu tabelalar, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bakım ağına dahil olan yollar üzerinde, yolun tanımlanması ve yola dair sorunların yerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılır.

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Yol Kenarındaki Beyaz Tabelaların Sırrı Ortaya Çıktı! Meğer Hayat Kurtarıyormuş - Resim: 4

KONTROL KESİM LEVHASI NASIL OKUNUR?
Bu levhaların üzerinde koordinat ya da enlem-boylam bilgisi yoktur. Levhalardaki sayılar, sırasıyla karayolunun ismini, kesim numarasını ve o noktadaki kilometreyi belirtir. Örneğin, '22' karayolunun adını, '52' kontrol kesim noktasını ve '008' ise kilometre bilgisini ifade eder.

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