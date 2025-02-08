Yoğurt Yaparken Maya Yerine Bunu Kullanın! 1 Ay Ekşimeden Taş Gibi Kalıyor

DOĞAL YOĞURT MAYASI

Evde yaptığınız yoğurdu bir sonraki mayalama işlemi için kullanarak doğal bir maya elde edebilirsiniz. Bu sayede yoğurdunuz daha dayanıklı hale gelir ve her defasında daha iyi sonuçlar alırsınız.

SÜT TOZU KULLANIMI

Süt tozu, yoğurdun kıvamını artırır ve daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Bir çay kaşığı süt tozu, yoğurdunuza hem besin değeri katar hem de dokusunu güçlendirir.