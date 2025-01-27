Yoğurt Suyunu İçenler Yandı: Meğer Zehir Saçıyormuş

HAZIR YOĞURDUN SUYUNU İÇMEYİN

Yoğurt suyu, özellikle ev yapımı yoğurtlarda doğal olarak ortaya çıkan berrak bir sıvıdır. Ancak hazır yoğurtların suları, içerdikleri katkı maddeleri ve yüksek tuz oranı nedeniyle sağlık riskleri taşıyabiliyor. Bu yüzden hazır yoğurt suları yerine, evde yapacağınız yoğurtların suyunu tüketmek daha sağlıklıdır.