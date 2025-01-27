Yoğurt Suyunu İçenler Yandı: Meğer Zehir Saçıyormuş
Yoğurt suyu, doğru tüketildiğinde sağlığa birçok faydası olan bir içecektir ancak, hazır ürünlerin içerdiği katkı maddeleri ve tuz miktarı dikkat edilmesi gerekir. Uzmanlar uyardı, yoğurt suyunu böyle içmek meğer zehir saçıyormuş.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda sağlıklı yaşam trendiyle birlikte yoğurt suyu da popülerliğini artırdı. Zengin besin içeriğiyle dikkat çeken yoğurt suyu, birçok sağlık sorununa iyi geldiği düşünülüyor. Ancak, yoğurt suyunun her zaman faydalı olduğu söylenemez. Uzmanlar yoğurt suyundaki gizli tehlikeyi açıkladı. Yoğurt suyunu böyle içmek meğer zehir saçıyormuş.
TANSİYON HASTALARI İÇİN BÜYÜK RİSK
Hazır yoğurt suları, yüksek tuz içeriği ve katkı maddeleri nedeniyle sağlık riskleri taşıyabilir. Özellikle tansiyon hastaları için riskli olabilir. Uzun süre bekletilen yoğurt suyu, bakteri üremesi nedeniyle bozulabilir ve tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca uzmanlar laktoz intoleransı olan kişiler veya böbrek rahatsızlığı olanların, yoğurt suyunu tüketirken dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
HAZIR YOĞURDUN SUYUNU İÇMEYİN
Yoğurt suyu, özellikle ev yapımı yoğurtlarda doğal olarak ortaya çıkan berrak bir sıvıdır. Ancak hazır yoğurtların suları, içerdikleri katkı maddeleri ve yüksek tuz oranı nedeniyle sağlık riskleri taşıyabiliyor. Bu yüzden hazır yoğurt suları yerine, evde yapacağınız yoğurtların suyunu tüketmek daha sağlıklıdır.