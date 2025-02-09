Yiyeceklerin Küflü Kısmı Atıp Kalan Kısmını Yemeden Önce Bir Kez Daha Düşünün
Gıda ürünleri üzerinde küf oluştuğunda, birçok kişi küflü bölgeyi kesip atarak kalan kısmın tüketilebilir olduğunu düşünüyor. Ancak uzmanlar, bu yaygın uygulamanın büyük bir hata olduğunu belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık uzmanlarına göre, ekmek, peynir, salça ve benzeri gıdalar gözle görülür küfün ötesinde, hızla yayılan sporlar içeriyor. Küf sadece yüzeyde kalmıyor, besinin tamamına yayılıyor ve mikroskobik düzeyde sağlık için tehlikeli mikotoksinler üretebiliyor.
KÜFLÜ KISMI ATIP KULLANMAK BÜYÜK RİSK
Uzmanlar, küflü kısmın kesilip atılmasının gıdayı güvenli hale getirmediğini vurguluyor. Çünkü küfün kökleri, gözle görülmese de besinin iç kısmına yayılmış olabiliyor.
ISIL İŞLEM RİSKİ ORTADAN KALDIRMIYOR
Bazı kişiler küflü gıdaları fırınlama, kavurma veya yüksek sıcaklıkta pişirme yoluyla temizlemeye çalışıyor. Ancak uzmanlar, mikotoksinlerin yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğunu ve bu işlemlerin küfün zararlı etkilerini ortadan kaldırmadığını belirtiyor.
Bu nedenle doktorlar, küf oluşan hiçbir gıdanın tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.