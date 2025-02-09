Yiyeceklerin Küflü Kısmı Atıp Kalan Kısmını Yemeden Önce Bir Kez Daha Düşünün

ISIL İŞLEM RİSKİ ORTADAN KALDIRMIYOR

Bazı kişiler küflü gıdaları fırınlama, kavurma veya yüksek sıcaklıkta pişirme yoluyla temizlemeye çalışıyor. Ancak uzmanlar, mikotoksinlerin yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğunu ve bu işlemlerin küfün zararlı etkilerini ortadan kaldırmadığını belirtiyor.

Bu nedenle doktorlar, küf oluşan hiçbir gıdanın tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.