Yılların Ustasından Kombi Uyarısı! Kapalı Petekleri Olanlar Dikkat Bu Sayıyı Geçmemeli

1. Dolaşım Sisteminin Sağlıklı Çalışması: Kombilerde bulunan sirkülasyon pompası, suyun petekler arasında dolaşmasını sağlıyor. Eğer sadece tek bir petek açık olursa, suyun akış hızı olması gerekenden fazla artarak sistemin dengesini bozabiliyor.

2. Kombi Kapasitesinin Doğru Kullanımı: Kombiler, dairenin metrekaresine uygun olarak belirli bir kapasiteye sahip olacak şekilde üretiliyor. Örneğin, 100 metrekarelik bir dairede ortalama altı petek bulunurken, bu peteklerin çoğu kapatıldığında kombi gereğinden fazla enerji harcayarak suyu aşırı hızlı bir şekilde dolaştırıyor.

3. Enerji Verimliliği ve Yakıt Tasarrufu: Birden fazla petek açık tutulduğunda, ısının evin tamamına dengeli bir şekilde yayılması sağlanıyor. Aksi takdirde, sadece tek bir petek açık olduğunda kombi aşırı çalışarak hem daha fazla enerji harcıyor hem de daha yüksek doğalgaz faturalarına neden oluyor.