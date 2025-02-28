Yılların Ustasından Kombi Uyarısı! Kapalı Petekleri Olanlar Dikkat Bu Sayıyı Geçmemeli
Kış aylarında kombinin verimli çalışabilmesi için en az üç petek açık tutulması gerekiyor. Uzmanlar, bu uygulamanın hem kombinin teknik bileşenlerine zarar vermemesi hem de enerji tasarrufu sağlanması açısından önemli olduğunu belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Isıtma sistemlerinde kullanılan kombiler, belirli bir kapasiteye göre çalışıyor. Eğer kombi sadece tek bir petekle çalıştırılırsa, sistem tüm gücünü o peteğe yönlendiriyor ve bu durum hem kombinin performansını olumsuz etkiliyor hem de gereksiz enerji tüketimine yol açıyor. 33 yıllık tecrübeye sahip bir kombi ustası, kış aylarında en az üç petek açılmasının gerekliliğini şu şekilde açıklıyor:
1. Dolaşım Sisteminin Sağlıklı Çalışması: Kombilerde bulunan sirkülasyon pompası, suyun petekler arasında dolaşmasını sağlıyor. Eğer sadece tek bir petek açık olursa, suyun akış hızı olması gerekenden fazla artarak sistemin dengesini bozabiliyor.
2. Kombi Kapasitesinin Doğru Kullanımı: Kombiler, dairenin metrekaresine uygun olarak belirli bir kapasiteye sahip olacak şekilde üretiliyor. Örneğin, 100 metrekarelik bir dairede ortalama altı petek bulunurken, bu peteklerin çoğu kapatıldığında kombi gereğinden fazla enerji harcayarak suyu aşırı hızlı bir şekilde dolaştırıyor.
3. Enerji Verimliliği ve Yakıt Tasarrufu: Birden fazla petek açık tutulduğunda, ısının evin tamamına dengeli bir şekilde yayılması sağlanıyor. Aksi takdirde, sadece tek bir petek açık olduğunda kombi aşırı çalışarak hem daha fazla enerji harcıyor hem de daha yüksek doğalgaz faturalarına neden oluyor.
KOMBİLERDE KADEMELİ ISITMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?
Bazı kombi modellerinde üç farklı kademe bulunuyor ve bu kademeler dairenin büyüklüğüne göre ayarlanıyor:
Birinci kademe: 70 metrekare ve altındaki küçük daireler için uygundur.
İkinci kademe: 70 ile 140 metrekare arasındaki dairelerde kullanılır.
Üçüncü kademe: 140 metrekare ve üzeri büyük daireler için tasarlanmıştır.
Bu sistem, kombinin dairenin büyüklüğüne uygun şekilde çalışmasını sağlayarak gereksiz enerji tüketiminin önüne geçiyor.
YANLIŞ KULLANIM KOMBİYE ZARAR VEREBİLİR
Tek bir petekle kombi çalıştırıldığında, sıcak suyun aşırı hızlı dolaşması nedeniyle petekler dengesiz ısınabiliyor. Bu durum, ısı kaybına yol açarak odaların yeterince sıcak olmamasına neden oluyor. Uzmanlar, kombilerin uzun ömürlü olabilmesi ve tasarruf sağlanabilmesi için en az üç peteğin açık tutulmasını tavsiye ediyor.