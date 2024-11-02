Yılların Şefi Açıkladı: Soğanı Küp Küp Doğrarken Artık İki Kez Düşüneceksiniz

Soğanı çapraz olarak doğramak, daha fazla hücre duvarının zarar görmesini sağlar ve böylece lezzet yoğunluğu artar. İnce doğranmış soğanlar, tatlı bir lezzet verirken, iri doğranmış soğanlar daha keskin bir tat sunar.

Salatalarda uzunlamasına dilimlenmiş soğanlar, daha hafif ve ferahlatıcı bir tat verir. İnce doğranmış soğanlar ise salatanın tümünü domine edebilir.