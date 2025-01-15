Yıllar Sonra Bir İlk! Araştırmacılar Şaşıp Kaldı: O İlimizde Yeniden Ortaya Çıktılar

‘DENİZİN İNCİLERİ BUNLAR’

Deniz tavşanı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu canlıların ilk olarak 1999 yılında İskenderun açıklarında görüldüğünü, ardından 2010'da Antalya Körfezi'nde kayıtlara geçtiğini belirtti. Gökoğlu, " Genellikle bunlar otçul beslenirler, Alglerle yani deniz yosunları ile beslenirler. Deniz tavşanı denmesinin nedeni kulaklarının çok bariz bir şekilde kulak benzeri uzantılarının olmasıdır. İnsanlara her hangi bir zararı yoktur. Çok renkli, çok güzel canlılardır. Belli dönemlerde gözüküp, belli dönemlerde kayboluyorlar. Denizin incileri bunlar, denizin güzellikleri” dedi.