Yıllar Sonra Bir İlk! Araştırmacılar Şaşıp Kaldı: O İlimizde Yeniden Ortaya Çıktılar
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türlerden biri olan deniz tavşanı, tam 15 yıl aradan sonra dalgıçların sualtı kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu nadir türün yeniden görülmesini "Denizin incileri bunlar" sözleriyle değerlendirdi.
Konyaaltı Sahili'nde eğitim amaçlı dalış gerçekleştiren bir grup dalgıç, deniz altındaki biyolojik çeşitliliği görüntüledi.
Renkli sahnelerle dolu görüntülerde en çok dikkat çeken, küçük boyutu ve rengârenk yapısıyla bilinen deniz tavşanı oldu. Antalya Körfezi'nde en son 2010 yılında görüntülenen bu canlı, yeniden su altı kamerasına yansıyarak bilim insanlarını heyecanlandırdı.
‘DENİZİN İNCİLERİ BUNLAR’
Deniz tavşanı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu canlıların ilk olarak 1999 yılında İskenderun açıklarında görüldüğünü, ardından 2010'da Antalya Körfezi'nde kayıtlara geçtiğini belirtti. Gökoğlu, " Genellikle bunlar otçul beslenirler, Alglerle yani deniz yosunları ile beslenirler. Deniz tavşanı denmesinin nedeni kulaklarının çok bariz bir şekilde kulak benzeri uzantılarının olmasıdır. İnsanlara her hangi bir zararı yoktur. Çok renkli, çok güzel canlılardır. Belli dönemlerde gözüküp, belli dönemlerde kayboluyorlar. Denizin incileri bunlar, denizin güzellikleri” dedi.
Gökoğlu, bu türün nadiren görüldüğünü ve Akdeniz'deki varlıklarının biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, denizin altındaki taşlar ve kayaların arasında saklanarak uzun süre görünmez hale gelebileceğini de ifade etti.
'DENİZ BİNLERCE CANLIYLA DOLU'
Deniz tavşanının görüntülenmesine katkı sağlayan Akdeniz Yunus Dalış Merkezi'nin eğitmeni İbrahim Sunduvaç, deniz altındaki çeşitliliğe dikkat çekti.
Sunduvaç, "Aslında bakmasını bildiğinizde deniz binlerce canlıyla dolu. Biraz daha yakından bakabilmek için dalış yapabilmek lazım. Yüzerken bunu fark edemiyoruz. Ama dalış yaptığımızda biraz daha çeşitlilik artıyor. Biraz daha dikkatli bakarsak deniz tavşanları var. Çok küçük canlılardır deniz tavşanları, rengarenktir, onları görüyoruz" dedi.