Yılbaşı Gecesi Sakın Bu Renkleri Giymeyin: Bütün Yıl Uğursuzluk ve Belayı Mıknatıs Gibi Çekiyor

YENİ YILA GİRERKEN BU RENKLERİ GİYİN

Çin takvimine göre 2025 yılı, "yeşil tahta yılan" yılı olarak kabul ediliyor. Astrologlar, bu yılın enerjisine uygun kıyafetler seçmenin, yeni yılda şans ve refah getireceğine inanıyor. Buna göre, yılbaşı gecesi yeşil rengin tercih edilmesi büyük önem taşıyor. Yeşil renk, doğayı, büyümeyi ve yenilenmeyi simgelediği için 2025'in enerjisiyle uyumlu olduğu düşünülüyor. Sarı ve turuncu gibi sıcak renkler de şans getireceği belirtiliyor.