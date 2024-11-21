Yeşilçam'ın Efsanesi Salako Filmi Bakın Nerede Çekilmiş: Son Halini Görenler İnanamadı

SALAKO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Köyde ağanın yanında çalışan saf ve iyi niyetli Salako, ağanın kızı Emine'ye âşıktır. Ancak Emine'nin kalbi, yıllar önce kendisine mendil bırakan eşkıya Hamido'dadır. Babasının zorla evlendirmek istediği Emine, Salako'dan yardım ister ve birlikte kaçmaya karar verirler.

Salako ise Emine'nin de kendisine karşılık verdiğini düşünerek ona yardım eder. Tesadüfler sonucu Salako, dağda eşkıyayı alt etmeye başlayınca köyün kahramanı olur. Ancak zamanla gerçeklerin farkına varır ve içine düştüğü durumla baş etmeye çalışır.