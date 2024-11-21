Yeşilçam'ın Efsanesi Salako Filmi Bakın Nerede Çekilmiş: Son Halini Görenler İnanamadı
Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın, Meral Zeren ile birlikte başrolünde yer aldığı 1974 yılında çekilen Salako filminin çekildiği yerlerin son hali ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Sunal'ın kariyerine yön veren ve Türk sinemasının en sevilen komedi filmlerinden biri olan Salako, hâlâ izleyicileri güldürmeye devam ediyor. Atıf Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, eşsiz mizah anlayışı ve unutulmaz karakterleriyle sinemaseverlerin hafızalarına kazınmış durumda. 1974 yılında çekilen Salako filminin çekildiği yerlerin son hali ortaya çıktı.
SALAKO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Köyde ağanın yanında çalışan saf ve iyi niyetli Salako, ağanın kızı Emine'ye âşıktır. Ancak Emine'nin kalbi, yıllar önce kendisine mendil bırakan eşkıya Hamido'dadır. Babasının zorla evlendirmek istediği Emine, Salako'dan yardım ister ve birlikte kaçmaya karar verirler.
Salako ise Emine'nin de kendisine karşılık verdiğini düşünerek ona yardım eder. Tesadüfler sonucu Salako, dağda eşkıyayı alt etmeye başlayınca köyün kahramanı olur. Ancak zamanla gerçeklerin farkına varır ve içine düştüğü durumla baş etmeye çalışır.
SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
1974 yılında çekilen Salako, İstanbul'un doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor. Çekimler, çoğunlukla Çatalca ilçesindeki İnceğiz mağaraları ve Kestanelik ile Örcüncü köylerinde gerçekleştirildi. Bu sayede film, hem doğal güzellikleriyle hem de otantik köy atmosferiyle izleyiciye keyifli anlar yaşattı.
1974 yılında çekilen Türk sinemasının en sevilen filmlerinden Salako'nun çekildiği yerlerin 2024 yılındaki son hali ortaya çıktı.
Tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Salako filmin çekildiği yerlerin günümüzdeki hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.
SALAKO FİLMİ OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal: Salako karakteriyle Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biri haline geldi.
Meral Zeren: Emine karakteriyle izleyicilerin gönlünü fethetti.
İhsan Yüce: Ağa karakteriyle filmin önemli rollerinden birini üstlendi.
Talat Gözbak: Köylü karakteriyle dikkat çekti.
Nevzat Okçugil: Filmde önemli bir role sahip olan diğer oyunculardan biriydi.