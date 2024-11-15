Yeşilçam'ın Efsane Filmi Tosun Paşa Bakın Meğer Nerede Çekilmiş
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden 1976 yılında beyazperdeye aktarılan Tosun Paşa'nın çekildiği yerlerin son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilçam'ın sevilen filmlerinin başında gelen Tosun Paşa filmi 1976 yılında beyazperdeye aktarıldı. Hem kadro hem de konu açısından başarılı olan bu film, üzerinden yıllar geçmesine rağmen izleyiciler tarafından hala merak ediliyor
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Tosun Paşa, Kemal Sunal ve Şener Şen gibi isimlerin başrol oynadığı ve iki köklü ailenin arasındaki mücadeleyle hafızalara kazındı. Ancak filmin çekildiği mekanlar hakkında merak uyandıran birçok detay bulunuyor.
Filmde olaylar Mısır'ın İskenderiye şehrinde geçiyor olsa da, tüm çekimler İstanbul'un farklı köşelerinde gerçekleştirildi. Tosun Paşa filminin çekildiği mekanların son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Filmin önemli sahnelerine ev sahipliği yapan bu görkemli konaklar, sırasıyla Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda yer almaktadır. Bu tarihi yapılar, filmin atmosferine önemli ölçüde katkı sağlamıştır.
Filmin dış mekan çekimlerinin büyük bir kısmı, İstanbul'un en güzel parklarından biri olan Emirgan Korusu'nda gerçekleştirildi. Korunun yemyeşil doğası ve tarihi köşkleri, filmin görsel zenginliğini artırmış oldu.
Filmin çöl sahneleri için ise İstanbul'a yakın bir lokasyon olan Kilyos tercih edildi. Kilyos'un kumulları, Mısır çöllerini başarılı bir şekilde simgeledi.