Yeşil Biber mi Yoksa Kapya Biber mi Daha Sağlıklı? Farkı Duyunca Hep Bunu Yiyeceksiniz

YEŞİL BİBER Mİ YOKSA KAPYA BİBER Mİ DAHA SAĞLIKLI?

Aslında her iki biber türü de sağlıklıdır ve beslenmenize önemli katkılar sağlar. Ancak, hangi biberin sizin için daha sağlıklı olduğu, kişisel ihtiyaçlarınıza ve beslenme düzeninize göre değişir.

Her iki biber de C vitamini bakımından zengin olsa da, bazı araştırmalar kırmızı biberin yeşil bibere göre daha fazla C vitamini içerdiğini göstermektedir. Kapya biber, yeşil bibere göre daha fazla beta-karoten içerir. Bu nedenle, göz sağlığı için kapya biber tüketmek daha faydalı olabilir. Yeşil biber, daha hafif ve acımtırak bir tada sahip olduğu için tercih edilebilir.