Yeniden gündeme geldi: İşte uçaklardaki en güvenli koltuk
Japonya Havayolları’na ait uçağın pistte kaza yapıp yanması ve Alaska’ya uçan Boeing 737 Max 9 uçağının havada parçasının kopması, uçaktaki en güvenli koltuk sorusunu yeniden gündeme getirdi.
Alaska Havayolları ve Japonya Havayolları'nda arka arkaya yaşanan sorunların ardından uçakta nereye oturacağımız, hangi koltuğun bu gibi durumlarda daha güvenli olduğu konusunda sorular gündeme geldi.
Japonya’daki Tokyo'da Haneda Havalimanı'na inen bir yolcu uçağı, sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı ve 6 kişi hayatını kaybetti. ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının ise yaklaşık 5 bin metrede gövdesinden bir parça koptu ve acil iniş yaptı.
Oksijen'de yer alan haberde Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'na göre 2022'de ABD havayollarında tarifeli sefer yapan 20 kaza meydana geldi ve bunlardan biri ölümle sonuçlandı. Rapor 8,4 milyon kalkıştan oluşuyor. Peki bir uçakta gerçekten güvenli sayılabilecek koltuk var mı?
Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi'nden Doçent Anthony Brickhouse, geçtiğimiz cuma Portland’dan kalkan Alaska 1282 sefer sayılı uçakta meydana gelen olayın ayrıntılarına şaşırdıklarını söylüyor. Havaya uçan 26A numaralı koltuğun pencere paneli, o koltukta ya da yakınındaki koltuklarda kimse olamadığı için şans eseri ölümle sonuçlanmadı. Uçağın patlayan paneli Boeing 737 Max 9 uçuşlarındaki iptal edilen alternatif bir çıkış kapısıydı. Acil inişin ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından soruşturulan uçağın kapı tapalarında gevşek civatalar bulundu.
Kazayı araştıran Brickhouse, bu tür olaylar ne kadar olağandışı olsa da meydana geldiklerinde nasıl sonuçlanacağının önceden bilinemeyeceğini söyledi ve “Oturmak için gerçekten 'en güvenli' yer yok. Bana uçağın nasıl düşeceğini söylerseniz ancak o zaman nereye oturabileceğinizi söylerim” dedi.
Brickhouse’a göre güvenli olarak adlandırılabilecek kısımlar uçağın arka kısmı ve kanatlara yakın olan koltuklar. Kanatların güçlü yapısal bileşenlerinin uçağın o kısmının çarpmaya dayanıklı yaptığını söyleyen Brickhouse, ekstra bacak mesafesi ve acil durumlarda hızlı kaçış şansı için çıkış kapısına yakın koltukları tercih ettiğini söyledi. Acil bir durumda bu kapılardan ilk çıkacak kişiler siz olabilirsiniz.
Brickhouse ve diğer sektör uzmanları, güvenlik konusunda gerçekten endişe duyan yolcuların oturdukları yerden ziyade uçuş öncesi güvenlik bilgilerine odaklanması gerektiğini söylüyor. Çoğu zaman yolcular, kabin görevlilerinin güvenlik brifinglerini görmezden gelir.
Brickhouse, yolcuların uçağın ön kısmındaki çıkışlara doğru giderken arkalarındaki acil çıkışı gözden kaçırdıkları olayların yaşandığını söyledi. Pilotlardan uçağın hangi tarafının tahliye edilmesinin güvenli olduğuna dair talimatlar alıyorlar veya çıkışı ne zaman ve nerede açmanın güvenli olduğunu kendileri belirliyorlar.