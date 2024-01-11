Yeniden gündeme geldi: İşte uçaklardaki en güvenli koltuk

Kazayı araştıran Brickhouse, bu tür olaylar ne kadar olağandışı olsa da meydana geldiklerinde nasıl sonuçlanacağının önceden bilinemeyeceğini söyledi ve “Oturmak için gerçekten 'en güvenli' yer yok. Bana uçağın nasıl düşeceğini söylerseniz ancak o zaman nereye oturabileceğinizi söylerim” dedi.