Yeni Tanıştığınız Birinin Dikkatini Çekmenin 4 Etkili Yolu: Bu Yöntemle İlk Dakikada Fark Edilirsiniz

3. KENDİNİZİ ANLATIN

Kendi yaşadığınız deneyimleri içtenlikle paylaşmak, karşınızdaki kişiye sizi tanıma fırsatı sunar. Psikoterapist Ny’L Thompson’a göre, kişisel ve duygusal detaylar içeren anlatılar, empatiyi artırarak daha derin bir bağ kurulmasını sağlar.

4. AÇIK UÇLU SORULAR SORUN

"Evet" ya da "Hayır" gibi kısa yanıtlarla biten sorular, sohbetin kısa sürede sönmesine neden olabilir. Bunun yerine, karşı tarafı düşünmeye ve anlatmaya teşvik eden açık uçlu sorular sormak, etkileşimi canlı tutar ve karşınızdaki kişinin ilgisini sürdürmenize yardımcı olur.