Yeni Evlenen Çiftlerin Neden Kilo Aldığı Ortaya Çıktı! Bilim İnsanları Noktayı Koydu

EVLİLİK ERKEKLERİ DAHA FAZLA ŞİŞMANLATIYOR

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin sağlık verilerini inceleyen araştırmacılar, evlenen bireylerin genel olarak kilo aldığını, ancak bu durumun erkeklerde çok daha belirgin olduğunu ortaya koydu. Çin’de yapılan bir başka çalışma da evli erkeklerin ilk beş yıl içinde daha fazla kalori tükettiğini ve daha az egzersiz yaptığını gösterdi. Buna göre, evlilik sonrası erkeklerin fazla kilolu olma ihtimali yüzde 5,2, obez olma riski ise yüzde 2,5 arttı.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Alicja Cicha-Mikolajczyk, “Yaş ve medeni durum, obeziteyi etkileyen önemli faktörlerdir. Evli bireyler, kilo kontrolüne daha fazla dikkat etmelidir” diyerek sağlıklı beslenme ve aktif yaşamın önemini vurguladı.