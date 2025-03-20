Yeni Evlenen Çiftlerin Neden Kilo Aldığı Ortaya Çıktı! Bilim İnsanları Noktayı Koydu
İnsanlar bir ilişkiye başladıklarında veya evlendiklerinde hızla kilo alma eğilimi gösterir. Kilo almak, sanki ilişkinin yan etkisi gibi bir anda ortaya çıkar. Bilim insanları yapılan araştırmalar sonucunda evlilikte çiftlerin neden kilo aldığını ortaya çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, evliliğin erkekler ve kadınlar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Polonya’da gerçekleştirilen çalışmaya göre, evli erkeklerin obez olma riski bekar erkeklere kıyasla 3,2 kat daha fazla. Kadınlarda ise evlilikle obezite arasında benzer bir bağlantı bulunmadı.
EVLİLİK ERKEKLERİ DAHA FAZLA ŞİŞMANLATIYOR
Yaklaşık 2 bin 500 kişinin sağlık verilerini inceleyen araştırmacılar, evlenen bireylerin genel olarak kilo aldığını, ancak bu durumun erkeklerde çok daha belirgin olduğunu ortaya koydu. Çin’de yapılan bir başka çalışma da evli erkeklerin ilk beş yıl içinde daha fazla kalori tükettiğini ve daha az egzersiz yaptığını gösterdi. Buna göre, evlilik sonrası erkeklerin fazla kilolu olma ihtimali yüzde 5,2, obez olma riski ise yüzde 2,5 arttı.
Araştırmanın baş yazarı Dr. Alicja Cicha-Mikolajczyk, “Yaş ve medeni durum, obeziteyi etkileyen önemli faktörlerdir. Evli bireyler, kilo kontrolüne daha fazla dikkat etmelidir” diyerek sağlıklı beslenme ve aktif yaşamın önemini vurguladı.
ERKEKLER NEDEN DAHA FAZLA KİLO ALIYOR?
Uzmanlara göre, erkeklerin evlendikten sonra kilo almasının en büyük nedenleri:
Beslenme alışkanlıklarının değişmesi (daha fazla ev yemeği, daha büyük porsiyonlar)
Fiziksel aktivitenin azalması (spor ve egzersizin ikinci plana atılması)
Evlilik sonrası sağlıklı yaşam tarzına daha az dikkat edilmesi
KADINLAR DAHA AZ ETKİLENİYOR
Araştırmada kadınların evlilik sonrası kilo artışından daha az etkilendiği gözlemlendi. Uzmanlar, bunun nedenlerinden biri olarak kadınların kilo kontrolü konusunda daha bilinçli olmasını ve sosyal baskılara daha fazla maruz kalmasını gösteriyor.
Verilere göre:
Evli erkeklerin fazla kilolu olma ihtimali bekar erkeklere göre yüzde 62 daha fazla
Evli kadınların ise fazla kilolu olma olasılığı yüzde 39 ile daha düşük bir seviyede
Ayrıca, yaş ilerledikçe obezite riski de artıyor. Fazla kilolu olma riski kadınlarda yüzde 4, erkeklerde yüzde 3 yükseliyor.