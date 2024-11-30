Yeni Doğan Bebekleri Öpmeden Önce 2 Kez Düşünün: Hayati Tehlikesi Var

Bebekler, doğduklarında bağışıklık sistemleri henüz tam anlamıyla gelişmediği için enfeksiyonlara karşı son derece savunmasızdır. İlk üç ay boyunca bağışıklık hücreleri (nötrofiller ve monositler) yetişkinlere oranla çok daha az aktif olduğundan, yetişkinlerde hafif geçen enfeksiyonlar bile bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

HERPES VİRÜSÜ TEHLİKESİ

Herpes virüsü, yetişkinlerde genellikle uçuğa neden olurken, bebeklerde çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Eğer bir bebek herpes virüsüne maruz kalırsa, enfeksiyon hızla yayılabilir ve sistemik hale gelirse ölümcül sonuçlara neden olabilir. Özellikle doğum sonrası ilk dört hafta, bebeklerin bu virüse karşı en savunmasız olduğu dönemdir.