Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi: 3 hafta sürüyorsa dikkat

Mynet'in Daily Star'dan aktardığı habere göre, her yıl 393.000 yeni kanser vakası bulunuyor ve her iki kişiden biri hayatında bir tür kanserle karşılaşıyor. Kanseri erken teşhis etmek çok büyük bir fark yaratabilir; hatta hayatınızı kurtarabilir. Bu yüzden işaretlerin ne olduğunu bilmek çok önemlidir.