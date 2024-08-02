Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı
Uzmanlara göre, Ayçiçek yağının içeriğindeki doymuş yağ oranı yüksek olup, sağlık açısından pek de faydalı olmayabilir. Uzmanlara göre en sağlıklı seçenek zeytinyağı. Peki ama neden?
Uzmanlar ayçiçek yağıyla ilgili uyarıyor. Fazla tüketimde damarlarda tıkanıklığa da neden olabilir. Bu durum da kalp rahatsızlıklarına yer hazırlar. Kadınlarda, menopoz dönemlerinde aşırı ayçiçeği yağı tüketimi meme kanseri riski de oluşturmaktadır. Erkeklerde ise prostat kanseri riskini taşımaktadır.
ZEYTİNYAĞI KULLANIN
Yemeklerde bir çok beslenme uzmanı ayçiçek yağı yerine zeytinyağı tüketimini öneriyor.
ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI,
*Metabolizmayı Hızlandırır.
*İltihabı Önler ve Azaltır.
*Kalp Dostudur.
*Kötü Kolesterolü Düşürür.
*Sindirim Sistemini İyileştirir.
*Kansere Yakalanma Riskini Azaltır.
*Hücre Duvarını Güçlendirir.
*Karaciğeri Temizler.
PEKİ ZEYTİNYAĞIYLA PATATES NASIL KIZARTILIR?
Bu konuyla ilgili yemek.com sitesinde bazı bilgiler paylaşılmış; Kızartma yaparken zeytinyağı kullanmak, yapılan bir araştırmaya göre kanola ya da ayçiçek yağı kullanmaktan çok daha sağlıklı ve faydalı. Özellikle zeytinyağının asidik seviyesi ne kadar artarsa o kadar dayanıklı bir hale geliyor. Erken hasat, sızma zeytinyağı 190 derecede kaynama noktasına ulaşırken, rivierada bu oran 210-220 arası. Sızma zeytinyağı kızartılınca zeytinyağlı bir koku bırakıyor. Bu kokudan hoşlanmayanlar riviera zeytinyağı da kullanabilirler.
Minik bir not: Ancak yapılan bu araştırmalarda her zeytinyağı için durumun farklı olacağını da belirtiliyor. Bu nedenle aralık 190-220 arası değişiyor. Her zeytinyağının ısınma derecesi birbirinden farklı. Özellikle zeytinyağının sadece soğuk lezzetlerden kullanılmak üzere üretildiği belirtiliyorsa böyle bir yağı yüksek ısıda ya da uzun süre pişireceğiniz bir yemek için kullanmayın. Bizden söylemesi