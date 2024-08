Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı

Bu konuyla ilgili yemek.com sitesinde bazı bilgiler paylaşılmış; Kızartma yaparken zeytinyağı kullanmak, yapılan bir araştırmaya göre kanola ya da ayçiçek yağı kullanmaktan çok daha sağlıklı ve faydalı. Özellikle zeytinyağının asidik seviyesi ne kadar artarsa o kadar dayanıklı bir hale geliyor. Erken hasat, sızma zeytinyağı 190 derecede kaynama noktasına ulaşırken, rivierada bu oran 210-220 arası. Sızma zeytinyağı kızartılınca zeytinyağlı bir koku bırakıyor. Bu kokudan hoşlanmayanlar riviera zeytinyağı da kullanabilirler.

Minik bir not: Ancak yapılan bu araştırmalarda her zeytinyağı için durumun farklı olacağını da belirtiliyor. Bu nedenle aralık 190-220 arası değişiyor. Her zeytinyağının ısınma derecesi birbirinden farklı. Özellikle zeytinyağının sadece soğuk lezzetlerden kullanılmak üzere üretildiği belirtiliyorsa böyle bir yağı yüksek ısıda ya da uzun süre pişireceğiniz bir yemek için kullanmayın. Bizden söylemesi